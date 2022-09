La Coalition Union 138 s'invite dans la campagne électorale

CÔTE-NORD/NITASSINAN, QC, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition Union 138, soutenue par les communautés innues du Nitassinan, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, l'Alliance des chambres de commerce et de l'industrie de la Côte-Nord, ainsi que la Société du Pont sur le Saguenay, profite de la campagne électorale pour inviter les candidates et les candidats à s'engager fermement dans le dossier de la construction d'un pont sur le Saguenay/Shekutamitsh. Des rencontres avec les candidates et les candidats ont lieux aujourd'hui à Tadoussac (circonscription René-Lévesque), le 7 septembre à Sept-Îles (circonscription Duplessis) ainsi que le 12 septembre à La Malbaie (circonscription Charlevoix-Côte-de-Beaupré).

Une volonté politique

Pour les acteurs de la Coalition Union 138, le futur gouvernement doit aller de l'avant dans la construction du pont à l'embouchure du Saguenay. Afin de défendre et assurer ce choix politique, les candidates et candidats des différents comtés devront nous expliquer clairement ce qu'ils feront et les moyens dont ils disposeront le 3 octobre prochain s'ils sont élus.

Un engagement clair

Reconnaissant la pertinence des études en cours, Monsieur Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition Union 138, souligne que : « Au cours des derniers mois, nous avons constaté que contrairement à d'autres projets d'infrastructures au Québec, les positions de nombreux représentants et représentantes du gouvernement se sont résumées à "attendre les résultats de l'étude avant d'agir" ou encore à avancer que "si les résultats de l'étude sont positifs, la construction d'un pont serait envisageable". Pour la population qui attend ce pont depuis très longtemps, ces réponses non convaincantes sont inacceptables ».

L'attente a assez duré

La Coalition Union 138 continuera de mesurer la volonté politique une fois la période électorale terminée et poursuivra les pressions afin que nos élu-es respectent leur engagement. Pour la population en général et particulièrement pour les gens de la Côte-Nord qui utilisent obligatoirement les services de traversiers pour leur travail, il est clair que la construction d'un pont à l'embouchure du Saguenay fait l'unanimité.

