La Coalition Union 138 affiche ses couleurs

Mamu, en innu-aimun, signifie ensemble. Riche de sens, le message porté est sans équivoque. La Coalition Union 138 demande d'unir la Côte-Nord et l'est du Canada au Québec par la construction d'un pont à l'embouchure du Saguenay. Selon Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit et co-chef porteur des opportunités économiques pour la Nation Innue : « Bien au-delà de l'infrastructure assurant un accès fluide, sécuritaire et sans attente, ce lien réclamé depuis plus de 60 ans contribuera au développement du Nitassinan et sera bénéfique pour toute la population. On se rappellera de sa construction comme d'un moment historique dans le développement de la Côte-Nord ».