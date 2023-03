La Coalition québécoise pour des eaux saines appuie le choix de la région du Grand Montréal pour l'emplacement du siège social de l'Agence canadienne de l'eau

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Coalition québécoise pour des eaux saines interpelle le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Monsieur Steven Guilbeault, afin que celui-ci appuie la candidature du Grand Montréal comme emplacement du futur siège social de l'Agence canadienne de l'eau.

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars et la création de l'Agence canadienne de l'eau afin d'assurer la sécurité, la propreté et de favoriser une bonne gestion de l'eau partout au pays. Selon la Coalition, l'emplacement idéal pour cet établissement est sans contredit aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent dans le Grand Montréal.

« La région du Grand Montréal compte une multitude d'acteurs importants dans le secteur de l'eau et de l'environnement, aux niveaux local, régional, national et international. Le Québec est idéalement positionné sur cet enjeu d'avenir et nous savons que nous pouvons toujours faire mieux.» indique Nan-b de Gaspé Beaubien, Présidente du conseil d'administration de la Fondation de Gaspé Beaubien.

Le fleuve Saint-Laurent est un symbole fort et emblématique pour le Canada puisqu'il rallie le pays aux États-Unis et également l'Europe occidentale. Son importance est donc primordiale pour les activités économiques au pays. De plus, de nombreux acteurs importants dans le secteur de l'eau et de l'environnement d'ici pourraient offrir une expertise unique, ce que la Coalition considère comme un avantage extraordinaire.

« Au Québec, la voie maritime du Saint-Laurent représente 2,3 milliards de dollars de revenus et 27 000 emplois. Le fleuve est donc un lieu vital pour le Canada comme pour le Québec. Il nous fait vivre grâce à son eau douce et aux opportunités qu'il nous offre. », a déclaré Dominique Monchamp, Directrice générale de la Fondation de Gaspé Beaubien et coordonatrice de la Coalition québécoise pour des eaux saines.

Fervente défenseure de la protection et de la préservation des eaux au Québec, la Coalition québécoise pour des eaux saines souligne que 3 % des réserves mondiales d'eau douce, dont près de 40 % sont concentrées dans le fleuve Saint-Laurent. Cette dernière interpelle donc le ministre Guilbeault à choisir la région métropolitaine comme siège social de l'Agence.

À propos de la Coalition québécoise pour des eaux saines

La Coalition québécoise pour des eaux saines est une coalition non partisane d'organisations qui se sont réunies pour défendre la santé de l'eau douce - y compris celle des eaux intérieures - à travers le Québec.

