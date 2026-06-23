La Coalition Priorité Cancer salue l'adoption de la Politique québécoise en médecine génomique : un levier concret pour transformer les soins

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Coalition Priorité Cancer au Québec accueille avec enthousiasme la publication de la Politique québécoise en médecine génomique, une avancée structurante qui marque un tournant décisif pour l'avenir des soins au Québec. Pour les milliers de personnes touchées par le cancer et les maladies rares, cette politique fait passer la médecine de précision d'un potentiel prometteur à une réalité tangible.

Cette politique arrive à un moment critique. L'essor rapide des connaissances scientifiques et des thérapies ciblées transforme profondément la pratique médicale. Dans ce contexte, l'intégration de la génomique n'est plus une option : elle est devenue essentielle pour offrir des soins plus efficaces, plus sécuritaires et mieux adaptés à chaque patient.

La Coalition se réjouit particulièrement de trois engagements clés du gouvernement :

Garantir un accès équitable à la médecine génomique sur l'ensemble du territoire québécois, indépendamment du lieu de résidence ;

Intégrer pleinement les analyses génomiques dans les parcours de soins pour soutenir des décisions cliniques plus précises et plus rapides;

Reconnaître le rôle essentiel des patients et des groupes communautaires dans la sensibilisation, la compréhension et l'appropriation de la médecine génomique.

« La médecine génomique transforme déjà la manière dont plusieurs cancers sont diagnostiqués et traités. Cette politique ancre le Québec dans une approche résolument moderne, où l'on vise de meilleurs résultats pour les patients tout en utilisant plus judicieusement les ressources. C'est l'essence même d'un système de santé axé sur la valeur : mieux soigner, avec plus d'impact, en respectant nos ressources limitées », souligne Eva Villalba, directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec.

En s'inscrivant en continuité avec des initiatives majeures, telles que la Stratégie québécoise des sciences de la vie, la Stratégie québécoise des maladies rares et les Orientation stratégique du Programme québécois de cancérologie, cette politique vient renforcer la cohérence des actions gouvernementales et positionne le Québec comme un leader en médecine de précision à l'échelle des Amériques.

Au-delà de la vision, l'enjeu sera maintenant celui de la mise en œuvre. Les analyses génomiques permettent non seulement de mieux comprendre les maladies, mais surtout d'orienter les traitements vers les options les plus efficaces, en ciblant les altérations biologiques spécifiques tout en évitant des interventions inutiles ou moins efficaces. Leur déploiement à grande échelle représente une occasion unique d'améliorer significativement les résultats cliniques et l'expérience des patients.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette réflexion et saluons le la vision proactive et ambitieuse portée par le ministère. La réussite de cette politique reposera sur sa mise en œuvre concrète, rapide, équitable et collaborative. Cette politique nous rapproche d'un système où chaque patient peut bénéficier du bon traitement, au bon moment, peu importe son code postal », ajoute Mme Villalba.

La Coalition Priorité Cancer au Québec réitère son engagement à travailler étroitement avec l'ensemble des partenaires du réseau pour soutenir une mise en œuvre rigoureuse et mesurable de cette politique. L'objectif est clair : faire en sorte que ses promesses se traduisent rapidement en gains réels pour les patients -- en matière d'accès, de qualité des soins et de résultats de santé.

SOURCE Quebec Cancer Coalition

Pour information et demandes d'entrevue : Chloé van Bussel, Coalition Priorité cancer au Québec, Mobile : 514-916-7565, Courriel : [email protected]