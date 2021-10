Plus de 50 dirigeants des systèmes de santé soutiennent la lettre de mandat conjointe adressée au Cabinet. Tweet this

« Une des leçons à tirer de cette pandémie est qu'un investissement considérable visant la résilience du système de santé permettrait d'éviter des interruptions de service, de prévenir des pénuries de main-d'œuvre et d'utiliser plus judicieusement les fonds publics en plus de sauver des vies. Ce que nous devons faire à présent est de renforcer les systèmes de santé du pays en considérant les dépenses en santé comme un investissement dans la réussite sociale et économique de notre pays. » - Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer au Québec et co-présidente de la Coalition pour un système de santé résilient

La COVID-19 a alimenté une discussion mondiale sur la politique en matière de résilience des systèmes de santé qui a une pertinence directe et immédiate pour le gouvernement fédéral du Canada. Pour accroître la résilience des systèmes de santé canadiens, la Coalition croit que cette démarche commence par la concentration des efforts des parties prenantes sur l'atteinte des deux objectifs suivants : (A) optimiser l'utilisation des données sur les soins de santé pour mieux éclairer les décisions en la matière, et (B) élargir et accélérer l'accès aux technologies de santé innovantes, y compris les vaccins, les diagnostics, les produits thérapeutiques et dispositifs médicaux.

Pour promouvoir une nouvelle ère d'élaboration de politiques inclusives qui tirent parti d'idées et de solutions provenant au-delà des frontières du gouvernement fédéral, la lettre de mandat conjoint identifie cinq priorités politiques fondamentales:

Garantir l'accès équitable à une vaste gamme de vaccins et de traitements connexes essentiels; Pallier les lacunes de plus en plus importantes en matière de recherche en santé; Développer la Stratégie pancanadienne de données sur la santé; Réduire le délai d'accès des patients aux innovations; Faire en sorte que les Canadiens aient un accès de classe mondiale à l'éventail toujours plus vaste d'outils révolutionnaires du domaine de la génomique facilitant la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

« Les transformations sont difficiles, car elles requièrent un changement fondamental de culture et de mentalité. La pandémie a révélé que dans l'adversité, les gouvernements et les systèmes de santé ont besoin de former des partenariats forts avec le secteur privé. Renforcer ces partenariats public-privé sera la clé de notre réussite dans la lutte contre les maladies chroniques, le cancer, les problèmes de santé mentale et les futures éclosions. Nous traversons un moment unique où la sensibilisation du public et la volonté politique peuvent s'unir pour transformer les systèmes de santé. C'est le temps d'agir. » - Jason Field, président-directeur général, Life Sciences Ontario et co-président de la Coalition pour un système de santé résilient

La Coalition réunit un groupe diversifié de dirigeants de systèmes de santé issus des secteurs public et privé et du secteur à but non lucratif qui s'engagent à aider les systèmes de santé canadiens à améliorer les soins aux patients et les résultats en matière de santé en devenant plus rapides, plus efficaces et mieux s'adapter aux chocs futurs. Pour en savoir plus sur la Coalition pour un système de santé résilient, consultez le site à l'adresse www.resilienthealthcare.ca.

SOURCE Resilient Healthcare Coalition

Renseignements: POUR OBTENIR UN COMPLÉMENT D'INFORMATION OU PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UNE ENTREVUE : Genevieve Tallmeister, Coalition pour un système de santé résilient, [email protected]

Liens connexes

https://www.resilienthealthcare.ca/