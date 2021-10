La Coalition pour le maintien dans la communauté questionne le soutien financier supplémentaire accordé par Québec à la gériatrie sociale alors que les groupes communautaires offrant des activités restent sous-financés

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En réponse au communiqué de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonçant un soutien financier supplémentaire de 980 000 $ alloué à la Fondation AGES pour poursuivre l'implantation de projets pilotes en gériatrie sociale, notamment sur le territoire du Nord-de-l'Île-de-Montréal, la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) tient à saluer l'intérêt de la ministre pour les nouveaux projets ayant pour objectif de soutenir les personnes aînées en situation de vulnérabilité.

Ce financement s'ajoute à celui de 1 375 000 $ alloué à la Fondation AGES en juin 2019, pour amorcer les premiers projets pilotes de gériatrie sociale du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale et de Laval.

Précisons que les projets pilotes de gériatrie sociale sont essentiellement des projets qui se résument au repérage et au référencement des personnes aînées en situation de vulnérabilité, selon les besoins repérés : soit vers le réseau de la santé, soit vers les organismes communautaires.

Bien qu'on ait très peu parlé d'eux, les organismes communautaires ont été présents auprès de la population aînée depuis le début de la crise, mais aussi durant les décennies qui l'ont précédée. La livraison de repas préparés et d'épiceries, les appels d'amitié, le soutien psychosocial, la prise de rendez-vous, l'accompagnement transport vers les points de vaccination, l'impression du passeport vaccinal, en plus du repérage et du référencement, ne sont que quelques-uns des services qu'ils ont mis en place ou réorganisés à une vitesse folle, pour soutenir les personnes aînées vivant à domicile durant la crise actuelle.

Alors que nous cheminons vers une sortie de pandémie et que le gouvernement du Québec prépare des plans de rétablissement des communautés, nous croyions qu'il est temps d'investir également dans les organismes communautaires qui offrent des réponses concrètes aux besoins des personnes aînées repérées, parfois par plus d'un acteur.

COMACO en appel au gouvernement provincial, qui souhaite que les organismes communautaires accueillent les personnes aînées en situation de vulnérabilité, pour qu'il finance en priorité des projets et services de ces organismes, qui doivent répondre à un nombre décuplé de demandes depuis le début de la pandémie.

En terminant, il est important de rappeler le concept du « maintien dans la communauté » né il y a 30 ans en réponse à la piètre qualité de vie des personnes aînées à domicile à l'époque. Les organismes communautaires, au-delà des services déjà mentionnés, animent un milieu de vie, reconstituent une cellule familiale trop souvent éclatée, offrent un lieu commun où peuvent s'exprimer les deuils vécus durant le confinement, élargissent le filet social, favorisent la sécurité. Bref, tout ce qui fait en sorte que le sentiment d'avoir sa place et le goût de vivre demeurent, malgré les tragédies vécues par les aînés durant les deux dernières années.

