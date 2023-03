TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Coalition pour le contrôle des armes remercie la Commission des pertes massives et toutes les parties prenantes pour leur rapport définitif qui a été déposé sur « la fusillade de masse la plus meurtrière de l'histoire civile du Canada ».

« Les répercussions de cet événement horrible sur les victimes, leurs familles et la collectivité sont inimaginables », a déclaré la présidente et cofondatrice de la Coalition, Wendy Cukier. « Bien que rien ne puisse remédier aux préjudices et aux dommages causés, nous souhaitons déployer nos efforts pour prévenir de futures tragédies. »

« Le rapport de la Commission est volumineux - sept volumes sur différentes dimensions de la tragédie et nous n'avons pas encore eu le temps de l'examiner en détail », a déclaré la co-avocate de la Coalition, Mme Joanna Birenbaum, devant la Commission. « Nous sommes encouragés de constater que bon nombre des recommandations formulées dans nos mémoires concernant le régime de contrôle des armes à feu du Canada et sa mise en œuvre se retrouvent dans les recommandations du chapitre 13 du volume 4, Access to Firearms and Community Safety (Accès aux armes à feu et sécurité des collectivités).

La Commission insiste sur un point fondamental à savoir que le « droit de porter des armes » ne fait pas partie du droit ou de l'histoire du Canada et domine trop souvent les discussions sur le contrôle des armes à feu.

La Commission formule également des recommandations précises sur l'interdiction des armes à feu lorsque le risque l'emporte sur les avantages. La recommandation C.21 demande au gouvernement fédéral d'interdire toutes les armes de poing semi-automatiques et tous les fusils de chasse et carabines semi-automatiques qui tirent des munitions à percussion centrale et qui sont conçus pour accepter des chargeurs amovibles d'une capacité de plus de cinq cartouches. Elle propose d'autres modifications au Code criminel qui comblent des lacunes en ce qui concerne l'achat de munitions, de chargeurs, ainsi que le stockage et la circulation d'armes semi-automatiques.

Mme Cukier ajoute : « Nous espérons que ces recommandations précises inciteront tous les partis à réclamer rapidement l'adoption et la mise en œuvre du projet de loi C-21, car les retards mettent des vies en danger. »

Amanda Dale, chercheuse attachée au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa, qui a participé aux travaux de la Commission en tant qu'experte-conseil, a fait remarquer : « La recommandation C.22 propose un certain nombre d'éléments visant à respecter la promesse de s'attaquer à l'épidémie de violence fondée sur le genre, la violence conjugale et la violence familiale. Cela comprend la révocation du permis d'armes à feu pour les personnes reconnues coupables de violence familiale et la suspension des permis lorsque des accusations ont été portées, délestant les survivants de la violence du fardeau de la preuve pour le transférer aux auteurs présumés. »

Le rapport final de la Commission renforce l'importance d'une approche de santé publique à plusieurs niveaux qui s'attaque aux causes profondes de la violence et renforce le rôle de la collectivité dans la prévention de la violence armée. Compte tenu des nombreux éléments de preuve dans cette affaire, et comme dans bien d'autres, les membres de la collectivité étaient au courant des risques et, soit ils ne les ont pas signalés, soit ils l'ont fait et ils ont été ignorés; nous sommes donc particulièrement satisfaits de la recommandation qui préconise la mise en place d'une ligne d'urgence 24 heures sur 24 pour s'assurer que des mesures sont prises lorsque des préoccupations sont soulevées.

Il est essentiel d'améliorer le contrôle des armes à feu à nos frontières, de prévenir les transferts illégaux d'armes à feu et de mettre l'accent sur l'application efficace, uniforme et responsable des lois sur les armes à feu. Que ces mesures soient prises en compte dans les recommandations c'est, pour la Coalition, une source d'espoir. Nous sommes également préoccupés du fait que les données sur les incidents et les décès liés aux armes à feu au Canada ne sont pas colligées et qu'aucun rapport n'est fait officiellement à cet égard. Pourtant cela permettrait de mieux cerner la situation et de prévenir de tels décès. De plus, nous croyons que le Canada doit accorder la priorité à ses obligations découlant des traités internationaux actuels, et nous recommandons en outre de procéder à la ratification de mesures précises qui permettraient au Canada de se conformer aux normes et aux standards internationaux actuels (recom. C-25 (d)).

À propos de la Coalition pour le contrôle des armes :

La Coalition pour le contrôle des armes est un organisme sans but lucratif fondé en 1989 à la suite de la tuerie de l'École Polytechnique, ou 14 femmes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées. Elle est appuyée à travers le Canada par plus de 200 organismes dont l'Association canadienne des médecins d'urgence, la Société canadienne de pédiatrie, l'Association canadienne de santé publique, le Réseau de la justice pour les victimes, le Conseil canadien des femmes musulmanes, la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, la clinique commémorative Barbra Schlifer, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, la Fondation canadienne des femmes, le Centre de prévention des agressions de Montréal, PolySeSouvient, Unifor Women's Department, Hébergement femmes Canada et YWCA Canada.

