Le secteur privé de l'industrie maritime du Canada contribue à la prospérité économique et sociale globale du pays.

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Coalition maritime canadienne, qui réunit des entreprises du secteur maritime d'un océan à l'autre et sur le Saint-Laurent, a publié son Étude sur les retombées économiques nationales, réalisée par InterVISTAS.

Cette étude confirme que les membres de la Coalition jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement nationale; ils contribuent annuellement 4,3 milliards $ au PIB national, et plus de 8,5 milliards $ en production économique. En outre, plus de 213 000 emplois dans les ports canadiens relèvent directement des activités des membres de la Coalition.

Selon Rob MacKay-Dunn, co-directeur général : « Aujourd'hui est un jour important pour la Coalition maritime canadienne. Au moment où nous nous unissons pour défendre les intérêts de nos membres, responsables de la manutention sûre et efficace des marchandises dans les ports du Canada, cette étude tombe à point. Les retombées économiques de l'apport de nos membres, soit plus de 100 employeurs et opérateurs maritimes répartis dans 5 provinces, démontrent clairement l'importance de notre secteur pour tous les Canadiens. »

La co-directrice générale Isabelle Pelletier ajoute : « Maintenant plus que jamais, la compétitivité du Canada doit être la plus importante de nos priorités collectives. Chaque jour de l'année, 24 heures sur 24, nos membres assurent la liaison entre le Canada et le reste du monde. Quotidiennement, c'est plus de 790 millions $ de marchandises qui transigent d'un océan à l'autre et sur le Saint-Laurent grâce à nos membres ».

Le rapport final souligne le rôle crucial des membres de la Coalition dans la prospérité économique et sociale globale du Canada :

ils fournissent de l'emploi direct à 14 810 travailleurs, lesquels reçoivent près de 1,6 milliard de dollars en salaires et autres revenus du travail, y compris de généreux avantages sociaux.

plus de 48 millions de dollars ont été investis dans la formation, le perfectionnement et le recrutement de plus de 800 débardeurs pour répondre aux besoins actuels et prévus des ports canadiens en 2022.

S'ajoute une contribution annuelle de plus d'un milliard de dollars en recettes fiscales à tous les niveaux de gouvernement, y compris les redevances portuaires et les loyers fonciers.

« Le secteur privé de l'industrie maritime canadienne joue un rôle clé en veillant à ce que les biens de consommation essentiels parviennent aux Canadiens et à ce que les exportations canadiennes cruciales comme le bois d'œuvre, les produits agricoles et les minéraux essentiels soient acheminées dans le monde entier. » a ajouté M. MacKay-Dunn.

La Coalition maritime canadienne et ses membres sont à Ottawa cette semaine, et ils s'adresseront aux décideurs et aux représentants du gouvernement pour leur parler de l'importance du secteur et continuer à défendre les intérêts des membres.

« Nos efforts de mobilisation sont importants pour garantir que les entreprises du secteur maritime oeuvrant au Canada aient une voix à la table de décisions. Il est primordial pour nous de collaborer en partenariat avec le gouvernement pour maintenir et améliorer la compétitivité et la résilience de notre chaîne d'approvisionnement, et ce, dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens », conclut Mme Pelletier.

À PROPOS DE LA COALITION MARITIME CANADIENNE/NATIONAL MARITIME GROUP

La Coalition maritime canadienne représente près de 100 entreprises privées du secteur maritime qui transportent quotidiennement des marchandises d'une valeur de plus de 790 millions $. Plus de 213 000 emplois dans 14 ports canadiens, répartis dans 5 provinces, dépendent des activités des membres de la Coalition.

Elle réunit des dirigeants de la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA), de l'Association des employeurs maritimes (AEM), de la Halifax Employers Association (HEA) et de la Port of Saint John Employers Association (PSJEA).

La Coalition constitue une voix nationale unique pour représenter et soutenir le secteur privé de l'industrie maritime du Canada. Sa mission est axée sur l'éducation et sur la recherche de solutions basées sur des priorités communes, telles que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, la résilience et la compétitivité des ports.

