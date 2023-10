La Coalition Main rouge lance sa campagne La CAQ dérape

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Un an après la réélection de la CAQ, près de 150 représentant-es d'organisations de tous les horizons de la société civile ont marqué le coup d'envoi de la nouvelle campagne La CAQ dérape, une initiative de la Coalition Main Rouge. Alors que les organismes sociaux constatent que rien ne va plus en éducation, en santé, au niveau du logement, de l'itinérance, du communautaire. Il est plus que temps selon eux que le gouvernement se réveille et écoute les solutions de la population et des personnes qui œuvrent sur le terrain au lieu de tenter de s'octroyer plus de pouvoir.

Dans une perspective de réduction des inégalités sociales et en tenant compte des enjeux climatiques, cette nouvelle campagne vise 3 objectifs : 1) Faire prendre conscience des reculs démocratiques qu'impose le gouvernement entre autres par les attaques au contrôle populaire des institutions publiques. 2) Décrire les avancées de la privatisation (en santé, dans le financement de l'action communautaire, dans l'aide au logement et le logement social, etc.) qui profite à l'élite économique en réduisant le filet social. 3) dénoncer les choix fiscaux du gouvernement qui compromettent la justice sociale.

« Nous souhaitons montrer le vrai visage de la CAQ. Après cinq ans au pouvoir, le gouvernement a fait la preuve qu'il ne mérite pas de passe-droits. Les projets de mini-hôpitaux privés, le manque d'accès à des services professionnels publics, incluant pour les enfants, l'école à trois vitesses, le sous-investissement dans le logement social et le retard à livrer les logements sociaux promis dans le 1er mandat, la montée de l'itinérance, la précarité et la pauvreté qui gagnent du terrain, alors même qu'on offre sans débat des milliards à la filière batterie… ça ne passe pas », explique Benoit Lacoursière, porte-parole de la Coalition.

Face aux attaques contre notre filet social, la défense du caractère public de nos réseaux s'impose. Face aux reculs sociaux et démocratiques, il est temps de revaloriser le contrôle populaire sur nos institutions collectives. Et face aux politiques économiques qui profitent aux plus riches, la solidarité sociale doit retrouver une voix dans la rue. C'est cela la campagne La CAQ dérape.

La Coalition Main Rouge fait également un appel à l'action : « Face à un gouvernement autoritaire, qui de réforme en réforme, menace d'affaiblir notre filet social et de restreindre notre capacité d'intervention démocratique, il faut réagir ! Par exemple, la réforme Dubé, centralisatrice, et qui confie le sort du réseau au secteur privé, ne règlera rien et nous fera reculer. Nous devons nous regrouper pour protéger nos acquis sociaux et éviter qu'on nous ramène des décennies en arrière, tout en luttant pour la mise en place d'une véritable justice sociale ».

Cette assemblée de mobilisation survient d'ailleurs au lendemain de la défaite de la CAQ dans Jean-Talon, alors que le premier ministre lui-même dit vouloir tirer des leçons et faire un examen de conscience. « Nous espérons qu'il écoutera enfin les gens du terrain plutôt que les lobbys du monde économique. Et en vue de la mise à jour économique et du prochain budget, nous demandons un réinvestissement massif dans le filet social, dans les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire autonome plutôt que dans le secteur privé, et de faire des choix fiscaux permettant de lutter efficacement contre les inégalités » conclue Benoit Lacoursière.

À propos

La Coalition Main rouge regroupe des organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires, ensemble depuis l'automne 2009 à la suite l'annonce du gouvernement de l'époque d'intensifier le recours à la tarification des services publics et à l'austérité budgétaire pour assurer un retour rapide à l'équilibre budgétaire. Elle s'oppose aux politiques néolibérales et revendique un financement adéquat des services publics, des programmes sociaux et de l'action communautaire autonome. Afin d'y arriver, elle propose des mesures fiscales progressives.

En sont notamment membres le FRAPRU, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), ATTAC-Québec, L'R des centres de femmes du Québec, le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN (CCMM-CSN), le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat de la fonction publique et parapublique de Québec (SFPQ), la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), la table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), Union des consommateurs et L'R des centres de femmes du Québec.

