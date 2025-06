La Coalition DIRA-SAVA fait ses preuves : Plus de 4 200 interventions contre la maltraitance envers les personnes aînées

MONTRÉAL, le 15 juin 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées, la Coalition DIRA-SAVA souhaite rappeler l'importance de la sensibilisation et le rôle central que jouent ses membres dans l'accompagnement auprès des personnes qui vivent des situations de maltraitance. Au cours de la dernière année, la Coalition DIRA-SAVA est intervenue auprès de 4 234 personnes aînées, soit une augmentation de plus de 22 %.

Au Québec, ce sont 16 % des personnes âgées vivant à domicile qui ont rapporté avoir été victimes de maltraitance. Les conséquences qui en découlent sont dévastatrices : isolement, perte de sommeil, anxiété, déclin rapide des capacités cognitives, etc. Ces situations sont graves, complexes et nécessitent des interventions urgentes et adaptées.

C'est dans cette perspective que les organismes membres de la Coalition ont développé une approche d'accompagnement unique et personnalisée, dont le succès repose sur la rapidité d'intervention, la proximité et les liens uniques développés avec tous les acteurs de chaque région pouvant être impliqués dans la résolution d'un dossier de maltraitance (CISSS, RPA, Services de police régionaux, cliniques santé, etc.)

Une expertise unique et incontournable

L'expertise développée par les membres de la Coalition et ses membres a permis la mise en place d'un parcours de services adaptés dans les régions desservies qui n'existait pas auparavant. L'accompagnement favorise le pouvoir d'agir, le respect de la dignité, la proximité avec les personnes aînées et l'accessibilité aux services nécessaires. Elle s'effectue dans le respect du rythme des personnes aînées, de leurs besoins, en plus de favoriser la résolution de la situation de maltraitance et de permettre aux aînés de reprendre confiance en eux et le contrôle de leur vie.

Le développement ainsi que la mise en application de ce cheminement personnalisé et distinct ont été rendus possibles grâce à la générosité de la Fondation Mirella et Lino Saputo qui appuie les travaux de la Coalition depuis sa création en 2022.

Une recherche participative pour bonifier les connaissances

En tant qu'acteur de référence au Québec, la Coalition développe actuellement une recherche participative, en collaboration avec le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) afin de parfaire les pratiques et documenter davantage la problématique de la maltraitance envers les personnes aînées. Les recherches scientifiques portant sur l'intervention communautaire en contexte de maltraitance sont actuellement quasi absentes.

Basée sur les fondements du Plan d'action 2022-2027 du gouvernement du Québec en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, cette recherche offrira un cadre de référence et d'éthique en matière de pratiques d'intervention du secteur communautaire pour offrir le meilleur accompagnement possible aux personnes aînées du Québec.

La maltraitance des aînés en bref

Entre 1993 et 2024, 14 950 personnes aînées ont été accompagnées par les organismes de la Coalition DIRA-SAVA;

ont été accompagnées par les organismes de la Coalition DIRA-SAVA; Uniquement entre le 1 er avril 2024 et le 31 mars 2025, 4 234 interventions ont été effectuées par les équipes de la Coalition. Cette augmentation s'explique notamment par les importants travaux réalisés par la Coalition pour sensibiliser les personnes aînées à reconnaitre les signes de la maltraitance ainsi qu'aux ressources humaines et financières supplémentaires pour répondre à la demande.

ont été effectuées par les équipes de la Coalition. Cette augmentation s'explique notamment par les importants travaux réalisés par la Coalition pour sensibiliser les personnes aînées à reconnaitre les signes de la maltraitance ainsi qu'aux ressources humaines et financières supplémentaires pour répondre à la demande. Les femmes sont les plus touchées par la maltraitance chez les personnes aînées, alors qu'elles représentent 71 % des cas ;

alors qu'elles représentent ; Il existe sept différents types de maltraitance des aînés pour lesquels les organismes de la Coalition peuvent intervenir : maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle et financière, organisationnelle, âgisme et violation des droits.

des aînés pour lesquels les organismes de la Coalition peuvent intervenir : maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle et financière, organisationnelle, âgisme et violation des droits. L'abus financier représente une problématique majeure et profondément préoccupante, alors que les aînés rapportant ce type de maltraitance sont souvent exploités par des personnes de confiance ou par des membres de leur famille.

Citations

« La prévention des situations de maltraitance envers les personnes aînées c'est une responsabilité collective que nous partageons tous. Malheureusement, malgré la sensibilisation et la formation qui existe, il est impossible d'éviter toute situation et c'est là que la Coalition entre en jeu avec un travail primordial. Les progrès que nous avons faits au cours de la dernière année démontrent l'ampleur des besoins, mais surtout, l'importance de continuer notre travail. Nous pouvons aussi compter sur l'appui et le support de la Fondation Mirella et Lino Saputo pour des projets communautaires comme celui de la Coalition, qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées. »

-Serge Tremblay, agent de projet - Coalition DIRA-SAVA

Ressources d'aide en maltraitance des adultes aînés - Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés

Si vous êtes victimes de maltraitance ou croyez qu'une personne aînée se trouve dans une telle situation, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 888 489-2287

Informations et outils : https://lignemaltraitance.ca/fr

À propos de la Coalition DIRA-SAVA

Créée en avril 2022, la Coalition DIRA-SAVA réunit cinq organismes communautaires : DIRA-Estrie, DIRA-Laval, le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (Intervention SAVA Outaouais), le Carrefour Montrose (Intervention SAVA) à Montréal et le Carrefour Bienveillance 50+ (Intervention SAVA) à Vaudreuil-Soulanges.

Ensemble, ils offrent des services de proximité en sensibilisation, intervention et formation pour lutter contre la maltraitance envers les aînés, en lien avec le Plan d'action gouvernemental du Québec. Reconnus pour leur expertise locale et régionale, ces organismes jouent un rôle de première ligne essentiel pour prévenir et résoudre des situations de maltraitance, tout en soutenant les aînés dans la reprise de leur pouvoir d'agir.

Pour en savoir plus sur les membres de la Coalition DIRA-SAVA :

https://www.legraves.com/

https://carrefourmontrose.org/

https://cagavl.ca/

https://www.dira-estrie.org/

http://www.dira-laval.ca/

