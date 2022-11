LA COALITION DES ENTREPRISES DE SERVICES PARAMÉDICAUX DU QUÉBEC PARTICIPERA AUX RENCONTRES DE CONSULTATION DE LA DSPU POUR LA MISE EN ACTION DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE SUR LE SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D'URGENCE

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) annonce sa participation aux rencontres de consultation de la Direction des services préhospitaliers d'urgences (DSPU) du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) pour l'élaboration d'un plan d'action prévoyant l'application de la Politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence.

« Nous sommes très heureux de faire partie des voix qui seront entendues lors de la planification de l'application de la Politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence, et de pouvoir rappeler la grande importance que revêt la décentralisation des opérations et décisions en santé, inhérente au Plan de refondation du système de santé du ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Nous avons donc la ferme intention d'œuvrer à ce que soient intégrées au Plan d'action les notions de décentralisation et de gestion régionale des opérations axée sur les résultats, comme prévu au Plan de refondation, mais qui hélas semblent occultées de la Politique SPU. Décentraliser, c'est raccourcir la distance importune entre le patient et les soins de santé de qualité. », affirment Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

La CESPQ déclare du même souffle son fort intérêt à participer à la table de pilotage sectorielle prévue pour une opérationnalisation de la Politique. De cette façon, elle sera en mesure d'œuvrer en continuité avec ce qui était envisagé avant la dissolution du Parlement. L'intérêt de la DSPU à travailler avec l'industrie des entreprises de services préhospitaliers comme interlocuteur terrain incontournable a été dûment noté, et celle-ci souhaite en faire autant que possible pour que leurs objectifs communs se matérialisent de concert avec les autorités régionales.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

SOURCE Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Renseignements: Émile Gauthier, 418 806-6250; Julien Nelson, 450 495-0250, [email protected]