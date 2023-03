OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-41 qui modifie le Code criminel afin de permettre aux organismes d'aide canadiens de fournir une aide humanitaire en Afghanistan sans craindre de poursuites criminelles. Il s'agit d'une étape cruciale pour protéger la capacité des organisations humanitaires de fournir une aide neutre et impartiale en Afghanistan et dans le cadre d'autres crises complexes.

Cette mesure permettra au Canada de mieux s'aligner sur d'autres pays comme l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. En réponse au dépôt de ce projet de loi, la coalition #AidforAfghanistan, qui regroupe 18 organisations canadiennes de premier plan, a fait cette déclaration :

« Nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada. Nous sommes encouragés par le fait que cette avancée appuiera la nécessité pour les organisations humanitaires de mener des opérations non seulement en Afghanistan, mais aussi dans des contextes semblables.

L'annonce d'aujourd'hui est un pas important dans la bonne direction en vue de trouver une solution permanente pour les innombrables familles, femmes et enfants afghans qui comptent sur l'aide internationale pour survivre.

Nous avons hâte d'engager un dialogue constructif et de collaborer avec toutes les parties concernées au cours des prochaines semaines pour veiller à ce que ces modifications soient adoptées de façon efficace afin de permettre aux Canadiens de fournir une aide humanitaire essentielle au peuple afghan et à d'autres pays faisant face à un contexte semblable.

Dans le cadre de la campagne #AidforAfghanistan, nous nous sommes employés à sensibiliser les gens aux répercussions des obstacles réglementaires et à leur effet paralysant. De telles restrictions nous ont empêchés d'apporter une aide vitale aux personnes les plus vulnérables pendant cette crise humanitaire qui s'enlise en Afghanistan. Reconnaissant la nécessité de permettre l'acheminement d'une aide humanitaire vitale en Afghanistan, près de 10 000 Canadiens ont écrit à leur député local, au premier ministre et aux ministres des Affaires étrangères, du Développement international, de la Justice et de la Sécurité publique.

Au cours des huit derniers mois, nous avons travaillé avec des juristes, des Canadiens d'origine afghane et des organisations de femmes pour engager un dialogue constructif avec tous les partis, qui ont tous affirmé leur engagement à veiller à ce que la loi soit modifiée pour permettre aux organisations canadiennes d'aider le peuple afghan.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous sommes impatients de continuer à travailler avec tous les partis à la Chambre des communes pour veiller à ce que la solution permette une définition des activités qui soit suffisamment large pour englober les programmes ciblant un sexe en particulier, y compris l'éducation et les soins de santé pour les filles, la nourriture, le logement, les vêtements et les droits de la personne. Nous demandons également à toutes les parties de collaborer pour que cette solution se concrétise rapidement.

La situation humanitaire en Afghanistan est catastrophique en ce moment. Plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire et il y a un grave manque de nourriture, de médicaments et de fournitures essentielles. Cette situation a eu de graves répercussions, notamment une augmentation du nombre de mariages d'enfants et de personnes qui prennent des mesures extrêmes pour survivre. Les Afghans ont besoin d'aide humanitaire, et ce, dès maintenant.

L'investissement du Canada en Afghanistan au cours des deux dernières décennies a contribué à d'immenses progrès, en particulier en matière d'égalité entre les sexes. Le Canada appuie depuis longtemps l'Afghanistan et les Afghans et les Canadiens sont particulièrement préoccupés par les femmes et les enfants, de plus en plus vulnérables depuis 19 mois.

La modification législative proposée aujourd'hui représente une première étape cruciale pour veiller à ce que l'héritage du Canada en Afghanistan se poursuive dans cet esprit de soutien et d'engagement. Elle permet aux organisations canadiennes et aux millions de personnes de partout au Canada qui nous appuient de fournir une fois de plus aux collectivités, aux femmes et aux enfants afghans l'aide dont ils ont désespérément besoin. »

SOURCE Islamic Relief Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements médias, veuillez communiquer avec : Croix-Rouge canadienne : (1 877 599-9602); Islamic Relief Canada : Reyhana Patel, [email protected]; Save the Children : Tiffany Baggetta, [email protected]; Vision Mondiale Canada : Lisa Baldock, [email protected]