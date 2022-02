La CoachHub Academy permet aux employés de prendre en charge leur perfectionnement professionnel

La bibliothèque de contenu fait appel à des algorithmes avancés et propose du contenu ciblé, pour une expérience d'apprentissage entièrement personnalisée

NEW YORK, 3 février 2022 /CNW/ - CoachHub, le chef de file mondial en matière de coaching numérique, annonce le lancement de la CoachHub Academy, une bibliothèque de contenu conçue pour améliorer le parcours de coaching grâce à du contenu sur demande personnalisé.

La CoachHub Academy permet aux accompagnateurs et aux accompagnés d'organiser et référencer du contenu pertinent à leur perfectionnement personnel. En permettant aux participants d'atteindre leurs objectifs personnels de façon autonome et avec l'appui de leur accompagnateur, les organisations accroissent l'efficacité et l'efficience de leurs programmes de coaching.

Grâce à des algorithmes avancés, la CoachHub Academy émet des recommandations en fonction des activités de la personne, tout en tenant compte des objectifs qu'elle a choisis. Le fait d'adapter sur mesure le contenu permet à chaque utilisateur individuel de recevoir une formation personnalisée, qui optimise son apprentissage et enrichit son expérience de coaching.

« Dans le contexte du travail en mode hybride, il est nécessaire que les apprenants puissent suivre une formation personnalisée comme ils l'entendent, a déclaré Jens Dembski, chef des produits à CoachHub. La CoachHub Academy a le pouvoir de transformer les personnes et les organisations, en éliminant les obstacles liés à la formule classique de coaching en personne. Cette solide bibliothèque de contenu adapté permet aux participants de prendre en charge leur propre perfectionnement professionnel. »

Selon les recherches de CoachHub , 45 % des employés déclarent que la formation et le perfectionnement offerts par leur organisation ne sont pas adaptés aux besoins uniques des apprenants. « Nous comblons cet écart et aidons les gens à traverser une période difficile grâce à notre distribution hautement personnalisée de contenu soigneusement conçu pour tous les aspects du coaching, du perfectionnement professionnel, du leadership, de la diversité/équité/inclusion, du bien-être et des nouveaux modes de travail, ajoute Christian Ebeling, chef de l'expérience d'apprentissage et du contenu à CoachHub. La CoachHub Academy favorise l'apprentissage transformationnel, afin de faciliter la croissance personnelle et professionnelle. »

Le contenu offert par la CoachHub Academy est destiné à tous, qu'importe l'étape de carrière où ils sont rendus. L'accompagnateur et l'accompagné peuvent accéder à des milliers d'articles, d'exercices, de balados, de vidéos et de programmes d'apprentissage exclusifs grâce à des outils de recherche et de filtrage intelligents.

« Une solide relation entre l'accompagnateur et son accompagné est primordiale. La CoachHub Academy est conçue pour renforcer cette relation, tout en améliorant le parcours d'apprentissage grâce à du contenu réellement personnalisé, a déclaré le professeur Jonathan Passmore, vice-président principal du coaching à CoachHub. Le coaching est à la fois un art et une science, et avec les bons outils en place, les accompagnateurs peuvent inspirer leurs apprenants et les encourager à surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. »

La CoachHub Academy est offerte en huit langues différentes, avec du contenu rédigé par l'équipe plurinationale de spécialistes en science du comportement de CoachHub, le Coaching Lab , ainsi que par des partenaires pédagogiques de renommée mondiale tels que le Harvard Business Review. La CoachHub Academy est actuellement accessible en versions pour ordinateur de bureau et pour appareil mobile.

À propos de CoachHub

CoachHub est la première plateforme mondiale de perfectionnement de talents permettant aux organisations de créer des programmes de coaching personnalisés, mesurables et évolutifs pour l'ensemble de leur effectif, quel que soit le service ou le niveau d'ancienneté. El l'utilisant, les organisations sont en mesure de retirer une multitude d'avantages, dont un engagement bonifié de leurs employés, de meilleurs niveaux de productivité, un rendement au travail amélioré et une fidélisation accrue.

Le bassin mondial de partenaires de CoachHub est composé de plus de 3 000 accompagnants certifiés, dans 70 pays et sur six continents, avec des séances de coaching offertes dans plus de 60 langues pour servir plus de 500 clients. Les programmes de CoachHub sont fondés sur la R et D de pointe réalisée par notre Coaching Lab, dirigé par le professeur Jonathan Passmore et notre conseil scientifique. CoachHub est soutenu par des investisseurs technologiques de premier plan, dont Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital et Speedinvest. En septembre 2021, CoachHub a fait l'acquisition de MoovOne, un pionnier français en matière de coaching numérique, dans le but de créer un chef de file mondial axé sur la démocratisation conjointe du coaching.

