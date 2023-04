La CMI publie des produits de données, des outils et des modèles élaborés par le Groupe d'étude sur les inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu

OTTAWA, ON and WASHINGTON, DC, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) a le plaisir d'annoncer que le public peut désormais accéder aux produits de données, ainsi qu'aux outils et modèles cartographiques résultant du travail du Groupe d'étude international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu.

Carte démontrant des scénarios de profondeurs d'eau dans le bassin du lac Champlain et la rivière Richelieu. Crédit : CMI (Groupe CNW/Commission mixte internationale)

La CMI a créé le Groupe d'étude en 2016 pour lui confier l'étude des causes et des impacts des inondations dans le bassin ainsi que des risques de crue et des solutions possibles au phénomène. Tout au long de l'étude, des groupes techniques composés d'experts du Canada et des États-Unis ont analysé et évalué les mesures d'atténuation à l'aide de divers modèles de simulation des inondations et de leurs répercussions dans la plaine inondable.

Quatre types de produits sont maintenant disponibles en ligne. Ils concernent plus précisément :

la cartographie des inondations selon divers scénarios de niveaux d'eau; la cartographie des risques d'inondation; la cartographie des impacts modélisés des inondations et des changements de niveau d'eau en fonction des mesures d'atténuation envisagées; les extrants du modèle numérique.

Ces produits de données binationaux aideront les municipalités, les gouvernements de provinces ou d'États, les intervenants d'urgence, le milieu universitaire et les résidents du bassin à explorer et à visualiser l'information servant à l'appui des recommandations du Groupe d'étude à la CMI.

Les produits sont disponibles à l'adresse suivante : ijc.org/fr/lcrr/produits

Citations

« Je suis heureux que ces données, produits et outils novateurs soient désormais accessibles au public. Ils aideront nos très nombreux partenaires dans le réseau du lac Champlain et de la rivière Richelieu à améliorer leurs modélisations et prévisions, et permettront aux gouvernements d'être mieux outillés pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'étude. »

Pierre Béland, commissaire et président de la section canadienne

« Ces produits d'étude sont un excellent exemple de résultats obtenus grâce à une collaboration multisectorielle et binationale tenant compte des dimensions sociales, scientifiques et politiques. Ils aideront les gestionnaires des eaux et les experts à atténuer les impacts des inondations. »

Rob Sisson, commissaire et président par intérim de la section américaine

Faits en bref

Après plus de cinq ans de recherches approfondies, de collaboration et de consultation, le Groupe d'étude a présenté son rapport final à la CMI en août 2022. Ce document analyse les causes, les répercussions et les risques associés aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu (que se partagent le Québec, le Vermont et l'État de New York ) ainsi que les solutions possibles à ce phénomène.

et de la rivière (que se partagent le Québec, le et l'État de ) ainsi que les solutions possibles à ce phénomène. La CMI a approuvé toutes les recommandations formulées par le Groupe d'étude dans son rapport final, et il en a fait part aux gouvernements du Canada et des États-Unis en décembre 2022.

et des États-Unis en décembre 2022. Les investissements des gouvernements des États-Unis et du Canada dans l'étude visée par le renvoi ont atteint près de 14 millions de dollars (CAD/USD), ce qui en fait l'un des engagements les plus importants des dernières années au regard d'une étude de la Commission.

dans l'étude visée par le renvoi ont atteint près de 14 millions de dollars (CAD/USD), ce qui en fait l'un des engagements les plus importants des dernières années au regard d'une étude de la Commission. Les données et les produits connexes sont le résultat d'un effort de collaboration binational entre le Québec et les États de New York et du Vermont , en plus d'organismes gouvernementaux au palier fédéral, de nations autochtones et d'organismes sans but lucratif.

et du , en plus d'organismes gouvernementaux au palier fédéral, de nations autochtones et d'organismes sans but lucratif. Pour avoir accès aux rapports techniques et autres produits du Groupe d'étude : https://ijc.org/fr/lcrr/biblio/publications

Liens connexes

SOURCE Commission mixte internationale

Renseignements: Personnes-ressources, Paul Allen, Section canadienne, (613) 222-1475, [email protected]; Kevin Bunch, Section américaine, (202) 632-2014, [email protected]