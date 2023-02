La CMI encourage les gouvernements du Canada et des États-Unis à mettre en œuvre les recommandations visant à réduire les risques d'inondation dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu

OTTAWA, ON et WASHINGTON , le 2 févr. 2023 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) a présenté ses recommandations aux gouvernements canadien et américain au sujet de la réduction des risques et des solutions possibles aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu.

Coucher de soleil sur le lac Champlain, à Burlington (VT). Source : Shutterstock (Groupe CNW/Commission mixte internationale) Vallée-du-Richelieu (Québec). Source : Shutterstock (Groupe CNW/Commission mixte internationale)

Après plus de cinq ans de recherches approfondies, de collaboration et de consultation, le Groupe d'étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu (le « Groupe d´étude ») a présenté son rapport final à la CMI en août 2022. Le rapport examine les causes, les répercussions et les risques associés aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu (que se partagent le Québec, le Vermont et l'État de New York) ainsi que les solutions possibles à ce phénomène.

À la suite d'une période de consultation qui comportait des audiences publiques à l'automne 2022, la CMI a approuvé toutes les recommandations formulées par le Groupe d'étude dans son rapport final et en a informé les deux gouvernements en décembre 2022. La CMI est convaincue que les recommandations de l'étude sont concrètes et réalisables.

Dans sa lettre, la CMI souligne certains objectifs importants de l'étude, comme :

l'élaboration d'options viables en vue de réduire l'ampleur des inondations dans l'avenir;

l'amélioration du système de modélisation des prévisions des inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu ;

et de la rivière ; l'adoption de nouveaux outils de simulation des répercussions des inondations et des crues dans le bassin.

Il est important que les gouvernements prennent des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations, compte tenu du risque sérieux d'inondations futures aggravé par les changements climatiques. La CMI demande aux gouvernements d'approuver toutes les recommandations de l'étude et de veiller à leur mise en œuvre rapide.

La CMI demeure résolue à appuyer les deux gouvernements en contribuant à l'élaboration de plans pour donner suite à chaque recommandation et procéder à leur mise en œuvre.

Citations

« Je tiens à réitérer toutes mes félicitations au Groupe d'étude pour le professionnalisme, la rigueur et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de l'étude et pour avoir présenté des recommandations claires et concises à la CMI et aux deux gouvernements. Ses recherches et les données scientifiques qu'il a générées en cours de route seront d'une grande utilité aux résidents du bassin, aux partenaires et aux parties prenantes dans les années à venir. »

Pierre Béland, commissaire et président de la section canadienne

« Au cours de la période de consultation publique, les résidents du bassin, les communautés autochtones et les parties prenantes ont clairement fait savoir aux commissaires de la CMI qu'ils s'attendent à ce que les gouvernements agissent rapidement. La CMI estime que les recommandations sont concrètes et réalisables, et elle est persuadée que leur mise en œuvre aidera à réduire les risques d'inondation dans l'avenir et à renforcer la résilience du bassin. »

Rob Sisson, commissaire et président par intérim de la section américaine

Faits en bref

En 2016, la CMI a établi le Groupe d'étude international du lac Champlain et de de la rivière Richelieu pour entreprendre une étude des causes et des répercussions des crues de 2011 et pour formuler des recommandations en vue d'atténuer les risques d'inondation dans le bassin, et ce conformément au renvoi des gouvernements des États-Unis et du Canada émis en vertu de l'article IX du Traité relatif aux eaux limitrophes.

et de de la rivière pour entreprendre une étude des causes et des répercussions des crues de pour formuler des recommandations en vue d'atténuer les risques d'inondation dans le bassin, et ce conformément au renvoi des gouvernements des États-Unis et du émis en vertu de l'article IX du Traité relatif aux eaux limitrophes. Le Groupe d'étude a présenté son rapport final et ses recommandations à la CMI en août 2022.

d'étude a présenté son rapport final et ses recommandations à la CMI en août 2022. À partir de mars 2023, les données et les produits, y compris les outils, cartes et modèles générés par le Groupe d'étude, seront rendus publics.

Les investissements des gouvernements des États-Unis et du Canada dans l'étude faisant l'objet du renvoi ont atteint près de 14 millions de dollars (CAD/USD), ce qui en fait l'un des engagements les plus importants des dernières années au titre d'une étude de la Commission.

dans l'étude faisant l'objet du renvoi ont atteint près de 14 millions de dollars (CAD/USD), ce qui en fait l'un des engagements les plus importants des dernières années au titre d'une étude de la Commission. Le travail de la Commission est le fruit d'un effort de collaboration poussée à laquelle ont participé plus d'une centaine de professionnels dévoués des deux côtés de la frontière, avec d'importantes contributions de communautés autochtones, d'organismes fédéraux, des États de New York et du Vermont , de la province de Québec et de nombreuses autres entités et organisations.

et du , de la province de Québec et de nombreuses autres entités et organisations. La CMI a recueilli les commentaires du public sur les recommandations du Groupe d'étude au cours d'une période de consultation publique du 19 août au 14 octobre 2022 qui a comporté des audiences en personne et d'autres virtuelles.

La CMI a approuvé toutes les recommandations formulées par le Groupe d'étude dans son rapport final et demande aux gouvernements canadien et américain d'appuyer et de mettre en œuvre toutes les recommandations qui leur sont adressées.

Liens connexes

