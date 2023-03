La Clinique SPOT ouvre un service de soins dentaires communautaires préventifs pour les personnes marginalisées et désaffiliées dans la Capitale-Nationale.

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La Clinique SPOT a mis sur pied, avec des partenaires de choix, un service innovant en soins dentaires communautaires préventifs pour les personnes marginalisées et désaffiliées du système public de soins de santé dans la Capitale-Nationale. Green Shield, la Fondation Québec Philanthrope, la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et l'organisme communautaire le Relais d'Espérance joignent leurs efforts pour instaurer le nouveau service de la Clinique SPOT, qui fait aujourd'hui figure de pionnier en soins dentaires communautaires.

De gauche à droite sur les deux photos : Valérie Beaudoin, PDG de la Fondation Québec Philanthrope; Steve Laberge, Vice-président de Green Shield, Marie-Pier Landry, coordonnatrice générale Clinique SPOT; Aimée Dawson, dentiste et professeure agrégée de l'Université Laval; Fatiha Chandad, Professeure titulaire, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche et directrice du Groupe de recherche en écologie buccale (GREB) (Groupe CNW/Fondation Québec Philanthrope)

Dans le cadre de ce projet unique, des soins dentaires préventifs seront offerts depuis les locaux de la Clinique SPOT, et l'approche novatrice sera adaptée à la réalité de la population visée. Le projet est par ailleurs financé à hauteur de 120 000,00 $ par Green Shield grâce à un fonds philanthropique administré par la Fondation Québec Philanthrope.

Le projet comporte trois grands objectifs : le premier est la prévention des problèmes dentaires qui peuvent engendrer d'autres maladies. Le second objectif est humanitaire et vise à permettre aux personnes marginalisées et désaffiliées de regagner leur estime de soi, à leur donner le courage de s'ouvrir et à faciliter leur réintégration. En effet, une bonne dentition est synonyme de bonne santé, mais surtout le sourire est un lien social important. Enfin, le troisième objectif consiste à favoriser une meilleure compréhension des besoins et réalités des personnes marginalisées chez les professionnels et professionnelles de la santé de demain. C'est dans cette optique que la Clinique SPOT offre un stage aux étudiants et étudiantes du programme de résidence multidisciplinaire de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval.

Ce projet de soins dentaires communautaires préventifs a été créé en complémentarité avec un service existant de soins dentaires d'urgence et de traitements plus invasifs offert deux demi-journées par semaine. Ce service est fourni par l'organisme Relais d'Espérance, avec le soutien d'étudiants et d'étudiantes de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval. C'est en partie grâce à ce service que les constats concernant le manque de moyens pour la prise en charge des personnes marginalisées et désaffiliées, malgré une forte demande, ont pu être faits.

Toute la réflexion de ce projet rejoint les principes fondamentaux de la philanthropie en venant en aide à ceux qui en ont besoin, et s'inscrit parfaitement avec un des besoins constatés dans la communauté de la Capitale-Nationale. Vous pouvez retrouver la description de tous les besoins dans le rapport Signes vitaux de la Fondation Québec Philanthrope.

À propos de la Clinique SPOT :

La Clinique SPOT a pour mission d'améliorer l'état de santé des personnes en situation de marginalisation, de désaffiliation et de vulnérabilité, peu ou non rejointes par l'offre de soins et services existants dans le réseau public et de former une relève professionnelle sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes.

À propos de Green Shield :

Portée par sa volonté d'améliorer les résultats en matière de santé, d'optimiser les soins et d'approfondir sa mission sociale, Green Shield a consolidé son offre pour devenir une organisation de services de santé intégrés. Green Shield est le seul fournisseur-payeur au Canada : l'entreprise allie, d'une part, ses 65 années d'expérience à titre de payeur d'avantages sociaux dans les domaines des soins médicaux et dentaires et, d'autre part, ses capacités grandissantes en tant que fournisseur de services médicaux, pharmaceutiques et de santé mentale. Grâce à cette approche intégrée, il est plus facile pour ses clients de soutenir leurs employés, et pour la population canadienne d'accéder à des soins personnalisés. Le nouveau modèle de Green Shield s'inscrit au cœur de la mission sociale de l'entreprise, qui est d'améliorer la santé de tous. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, Green Shield redonne aux communautés et aux populations mal desservies grâce à des investissements qui répondent à d'importants besoins, notamment en santé buccodentaire.

À propos de la Fondation Québec Philanthrope :

La Fondation Québec Philanthrope a pour mission d'agir de manière philanthropique pour avoir un impact juste, durable et équitable sur le bien-être de la communauté grâce à une connaissance approfondie des besoins de cette dernière. L'ensemble des besoins est retranscrit dans le rapport Signes vitaux. La Fondation Québec Philanthrope fait partie des 200 fondations communautaires du Canada, un réseau dont l'action vise à assurer un avenir juste et durable où tout le monde a sa place. Le rôle majeur de la Fondation est de permettre à des individus, à des familles, à des organismes et à des entreprises de créer des fonds philanthropiques afin de répondre aux besoins présents et futurs de la communauté, et ce, de façon pérenne.

À propos de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval :

Résolument ancrée dans sa communauté, la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval a pour mission de former des professionnelles et des professionnels de la santé buccodentaire, hautement qualifié(e)s et conscient(e)s de leur responsabilité sociale, qui mettront leurs compétences au service des populations. La Faculté contribue également au développement des connaissances en articulant la recherche fondamentale et la recherche clinique, et participe activement à la promotion de la santé buccodentaire.

