La clinique Santé Continuum acquiert le 50 Lionel Groulx (Ancien Pizza Hut)

SHERBROOKE, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Forte de son succès grandissant, la Clinique Santé Continuum est fière d'annoncer son déménagement au printemps prochain vers un emplacement stratégique au centre de Sherbrooke.

Cette expansion s'inscrit dans la vision de l'entreprise visant à élargir sa clientèle, à offrir des services médicaux de qualité dans une clinique ultra-moderne et confortable, contribuant du même coup à revitaliser un secteur de choix de Sherbrooke.

La présidente de la clinique santé Continuum Mme Hélène Gravel qui dévoile que ce projet nécessite des investissements de près de 4 millions de dollars, a partagé son enthousiasme quant à cette nouvelle étape dans l'évolution de la clinique. "L'acquisition de cette nouvelle bâtisse faisait partie intégrante de notre plan initial mais le dépassement de nos objectifs de croissance nous a incité à concrétiser le projet plus rapidement'' explique Mme Gravel.

L'objectif de cette relocalisation est double : permettre à un plus grand nombre de patients d'accéder à des soins de qualité et réunir un ensemble de médecins sous un même toit, assurant ainsi une accessibilité optimale pour les résidents de Sherbrooke ainsi que pour ceux des villes environnantes.

Le directeur médical et associé de la Clinique, Dr Charles Dodier ajoute : "Tout le personnel médical et les intervenants de la clinique sont extrêmement motivés par ce projet de rénovation. Nous avons fait appel à un architecte renommé de la région, Daniel Quirion de L'Équipe A architectes. Nos attentes sont claires : créer un environnement clinique chaleureux et accueillant, à la fois pour nos médecins et notre clientèle en constante expansion."

Cette acquisition permettra à la Clinique Santé Continuum de diversifier son offre de services pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

"Nous nous engageons à nous démarquer en offrant un accompagnement chaleureux et attentionné ainsi que des soins personnalisés, parfaitement adaptés aux besoins des familles d'aujourd'hui. Nous envisageons donc l'avenir de cette clinique avec une perspective résolument innovante'' précise le Dr Dodier.

Cette démarche renforcera davantage la position de la Clinique Santé Continuum en tant que référence médicale de choix pour la région de Sherbrooke et au-delà.

À propos de la Clinique Santé Continuum : La Clinique Santé Continuum est une clinique de santé privée qui offre des soins médicaux et infirmiers en Estrie et dont la mission est simple : offrir des soins de santé de qualité et accessibles par le biais d'une approche humaine et personnalisée.

