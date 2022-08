La clinique Peause se joint au Groupe Dermapure

MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Dermapure (« Dermapure ») est heureux d'annoncer son partenariat avec la clinique Peause située à Longueuil et fondée par Catherine Gobeil, infirmière, et Richard Huard, sous la supervision médicale de Dre Julie Lafleur. Ce partenariat porte à douze le nombre de cliniques desservant la province du Québec et à trente le nombre total de cliniques du Groupe Dermapure, leader en soins médico-esthétiques, au Canada.

Catherine Gobeil, inf., compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine médico-esthétique. Elle a acquis une expérience notable et une réputation des plus solides reconnues par ses pairs et ses patients. Elle se joint au groupe afin de bénéficier de l'expérience de l'équipe multidisciplinaire aguerrie du groupe.

« À partir de maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ma pratique et mes patients tout en sachant qu'une équipe de professionnels soutient le développement tant de notre équipe que de notre clinique », mentionne Catherine Gobeil. « Savoir que des gens expérimentés et chevronnés prennent en main - et à cœur - notre clinique est rassurant et me rend très enthousiaste ! » Ajoute Richard Huard.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Catherine, Richard et leur équipe au sein de notre grande famille! Nous partageons les mêmes valeurs de bienveillance, de leadership, de courage et d'innovation et c'est avec bonheur que nous regardons ensemble vers l'avenir. Nous pouvons d'ores et déjà y voir de beaux projets! », déclare Marilyne Gagné, présidente de Dermapure.

« Ce partenariat nous permet de renforcer notre offre de service dans la grande région de Montréal. Il confirme, une fois de plus, que nous sommes un partenaire de choix pour les cliniques ayant un fort potentiel de croissance », ajoute Francis Maheu, PDG et cofondateur du Groupe Functionalab.

À propos de Dermapure

Le Groupe Dermapure est un réseau de cliniques médico-esthétiques spécialisées dans le rajeunissement qui offrent des plans de traitements complets combinant des technologies de pointe, des soins cosméceutiques et des nutricosmétiques afin de prévenir les signes du vieillissement. Avec son concept unique de consultation, Dermapure propose des solutions ciblées afin d'améliorer tous les aspects de la peau du visage et du corps. Un « Gym de la peau » où les patients ont la confiance d'obtenir des résultats naturels. Dermapure fait partie du Groupe Functionalab.

À propos du Groupe Functionalab

Le Groupe Functionalab est un développeur de marques dans le secteur de la beauté qui se concentre sur deux segments des plus prometteurs : la médecine esthétique, avec son réseau établit sous les bannières Dermapure et Project Skin MD et sa ligne de soins professionnels Functionalab, et le secteur dermo-cosmétique avec sa gamme Jouviance, disponible en pharmacie. Évoluant dans deux réseaux de distribution distincts, le Groupe Functionalab bénéficie de l'innovation et du savoir-faire des marchés professionnels et de détail :

Dermapure et Project Skin MD forment ensemble un réseau chef de file de cliniques médico-esthétiques ayant une approche en soins de la peau qui allie technologies de pointe et produits cosméceutiques professionnels (Functionalab et SkinCeuticals).

Développée par un dermatologue, Jouviance est une marque canadienne de soins dermo-cosmétiques distribuée dans plus de 3 500 points de vente au Canada , chez CVS Pharmacies aux États-Unis et en Asie.

Le Groupe Functionalab a été classé parmi les meilleures entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide selon le classement GROWTH LIST pendant cinq années consécutives, soit en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016 et en 2021.

Pour plus de renseignements sur le Groupe Functionalab et nos marques, visitez : www.functionalabgroup.com

