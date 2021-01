La circulation sur la route 299 sera rétablie dès le 5 janvier

RIMOUSKI, QC, le 4 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La péninsule gaspésienne sera de nouveau reliée dès demain soir, grâce à la mise en service du pont temporaire sur la route 299 qui surplombe le ruisseau Blanc.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, se réjouissent que les citoyens puissent de nouveau se déplacer entre New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts.

Ce pont vient remplacer celui qui est devenu impraticable à la suite des bris causés par les pluies torrentielles survenues en décembre 2020. Une passerelle accessible aux piétons et aux véhicules tout-terrain avait alors été installée afin de permettre aux résidents et aux services d'urgence de circuler. Cette passerelle sera retirée au cours des prochains jours.

Citations

« Je remercie les équipes du ministère des Transports qui ont travaillé sans relâche ces dernières semaines et pendant la période des Fêtes pour terminer le plus rapidement possible le pont temporaire. Il était crucial pour les usagers de la route de retrouver ce lien stratégique de la péninsule gaspésienne. C'est une excellente nouvelle en ce début d'année ! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'installation du pont permet de reprendre les déplacements dans le secteur en toute sécurité. Le ministère des Transports a agi rapidement et a pris tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. La route 299 est importante pour la Gaspésie et maintenant les activités pourront reprendre normalement. C'est une excellente nouvelle! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les 1 er et 2 décembre derniers, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

et 2 décembre derniers, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Les bris causés au pont qui enjambe le ruisseau Blanc, situé au kilomètre 12,5 de la route 299, ont nécessité sa fermeture complète.

Le Ministère a entamé ses travaux le vendredi 11 décembre. Les équipes ont travaillé les fins de semaine et durant le temps des Fêtes afin de terminer le pont et de rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Ce pont temporaire sera en service jusqu'à la reconstruction d'une nouvelle structure.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724