En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 24 mars 2023 /CNW/ - Manuvie envoie actuellement aux actionnaires sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et son rapport annuel de 2022. Ces documents sont aussi disponibles dès maintenant à l'adresse manuvie.ca.

La circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») contient des renseignements au sujet de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société Financière Manuvie, entre autres des précisions sur la façon d'assister à l'assemblée ainsi que sur l'élection des administrateurs et la désignation des auditeurs. L'assemblée se tiendra en personne avec webdiffusion en direct le 11 mai 2023 à 11 h (heure de l'Est).

Manuvie utilise le mécanisme de notification et d'accès pour transmettre la circulaire à ses actionnaires inscrits et non inscrits. La circulaire est accessible en ligne sur notre site Web (https://www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html) et le site Web de notre agent des transferts (https://www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR), Compagnie TSX Trust (« TSX Trust »), ainsi que sur celui de SEDAR (sedar.com) et EDGAR (sec.gov/edgar). Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de la circulaire en se rendant à l'adresse https://www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR ou en appelant TSX Trust au 1 888 433-6443 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3801, ou encore par courriel à l'adresse [email protected].

Nous invitons les actionnaires à exercer les droits de vote attachés à leurs actions et à transmettre des procurations avant l'assemblée pour s'assurer que leurs actions sont représentées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vote avant la tenue de l'assemblée, consultez les instructions sur la façon de voter dans la circulaire.

Des précisions, y compris toute mise à jour sur la façon d'assister à l'assemblée, seront accessibles sur notre site Web (https://www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

