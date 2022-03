MISSISSAUGA, ON, le 29 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé le dépôt de son avis de convocation pour l'assemblée annuelle de ses actionnaires de 2022 et de la circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

L'assemblée annuelle virtuelle se tiendra le mercredi 4 mai 2022 à 11 h. Le mode virtuel permet aux Aliments Maple Leaf de continuer à prendre les précautions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être des employés, des actionnaires, des communautés et des autres intervenants dans le contexte de la COVID-19, tout en permettant aux actionnaires de participer concrètement en ligne, où ils pourront poser des questions et voter en temps réel en suivant les directives fournies dans la circulaire.

Les actionnaires sont invités à examiner la circulaire, étant donné qu'elle contient des renseignements importants sur l'assemblée annuelle de la société, notamment l'élection des administrateurs et la nomination de l'auditeur de la société. En outre, la circulaire comprend une description détaillée de l'approche des Aliments Maple Leaf par rapport à la gouvernance et à la rémunération de la direction.

L'entreprise utilise de nouveau le mécanisme de notification et d'accès pour mettre la circulaire et les documents relatifs à l'assemblée, y compris ses états financiers annuels de 2021, à la disposition des actionnaires en les informant que ces documents sont en ligne et accessibles au www.mapleleaffoods.com et sur SEDAR au www.sedar.com. Ce mode de notification et d'accès est un moyen respectueux de l'environnement et économique de distribuer ces documents, étant donné qu'il réduit la quantité d'impression, l'utilisation de papier et les frais postaux.

Nous encourageons les actionnaires à voter tôt par procuration et à consulter notre site Web des Aliments Maple Leaf au www.mapleleaffoods.com/fr/ pour obtenir des précisions sur l'assemblée annuelle. La notification comprend des directives pour les actionnaires qui souhaitent demander des copies papier de l'un ou l'autre de ces documents.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf ®, Schneiders®, Country Naturals® Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Renseignements: Personne-ressource pour les investisseurs : Mike Rawle, 905 285-5732; Personne-ressource pour les médias : Janet Riley, 905 285-1515