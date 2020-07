La cinéaste Kalina Bertin porte-parole de l'édition 2020 de la Course des régions pancanadienne

La Course des régions en bref

La Course des régions pancanadienne offre aux cinéastes de la relève un budget de production et un encadrement de L'INIS afin de réaliser un documentaire qui sera soumis à un jury et présenté lors d'un événement spécial à l'automne 2020. La Course des régions compte parmi ses lauréats le cinéaste Jérémy Comte, mis en nomination aux Oscars 2019 pour son film Fauve. L'événement bénéficie du soutien de Téléfilm Canada et du Programme d'appui à la francophonie canadienne.

SOURCE La Course des régions pancanadienne

Renseignements: Josée Labrie, [email protected], 1 819 842 2510

Liens connexes

http://www.coursedesregions.com/