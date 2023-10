La CHPM demande instamment au gouvernement du Québec de participer au programme spécial du Canada d'accueil de 15 000 migrants

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La CHPM interpelle le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault et la ministre de l'immigration madame Christine Fréchette afin de permettre aux familles élargies de participer au programme spécial du gouvernement canadien. Plus tôt cette année le gouvernement canadien avait annoncé son intention d'accueillir 15000 migrants provenant d'Haïti, de Colombie et du Venezuela qui ont de la famille élargie au Canada.

Ce geste venait concrétiser son engagement pris le 24 mars 2023 lors de la visite du président des États-Unis.

« Le Canada a aussi annoncé qu'il accueillerait au cours de l'année 15 000 migrants de plus en provenance de l'hémisphère occidental, et ce, pour des motifs d'ordre humanitaire, et qu'il leur offrirait des débouchés économiques pour contrer le déplacement forcé. Cette solution permettra de freiner la migration irrégulière »

Le 10 octobre 2023 Le ministre de l'immigration du Canada Marc Miller le confirmait

« Nous collaborons activement avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour comprendre le contexte régional et les besoins humanitaires liés aux migrations dans les Amériques »

La communauté haïtienne vit majoritairement au Québec et ne pourrait donc pas bénéficier de ce programme pour leur famille si le gouvernement du Québec maintient sa décision de ne pas participer à ce programme spécial. Pour les résidents du Québec, il serait alors impossible de parrainer les membres de leur famille élargie comme promis par le premier ministre Trudeau.

Tout comme il reconnaît l'urgence d'agir pour soutenir Haïti et sa population, le Québec doit aussi faire preuve d'humanité et de bon sens et reconnaître qu'en période de pénurie de main d'œuvre, il est bénéfique d'accueillir de migrants francophones capables de contribuer au développement du Québec avec professionnalisme, constances et dévouement. Les québécois d'origine haïtienne le démontent depuis plus de 60 ans.

La décision du gouvernement Legault est d'autant plus surprenante qu'elle pénalise de façon disproportionnée les ressortissants du seul autre état francophone d'Amérique !

À propos de la CHPM

La Concertation haïtienne pour les migrant.es (CHPM) est une initiative citoyenne mise sur pied à la suite de l'arrivée d'un grand nombre de migrant.es, majoritairement en provenance des États-Unis, à l'été 2017. Composée de plus d'une dizaine d'organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de l'immigration, l'accueil des nouveaux arrivants, l'éducation, la santé et les services sociaux, et autres, elle effectue des démarches auprès des instances gouvernementales, institutionnelles et civiles, visant à favoriser une meilleure gestion et intégration des demanderesses et demandeurs d'asile récemment arrivés en sol québécois et canadien.

