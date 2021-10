BEIJING, 19 octobre 2021 /CNW/ - La China-Central and North America International Trade Digital Expo, présentée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et organisée conjointement par la Chambre de commerce international de la Chine (CCOIC) et l'entreprise ZhongZhan Information Cooperation Data Service, débutera en ligne sur la plateforme d'exposition infonuagique du CCPIT le 20 octobre 2021.

Les entreprises chinoises agissent comme principale entité et les besoins des acheteurs dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord sont au cœur de l'exposition. Celle-ci s'est servie de la plateforme d'exposition numérique du CCPIT pour offrir aux entreprises des possibilités de négociation en ligne et des services de jumelage précis. Près de 1000 entreprises chinoises participeront à l'exposition. Les exposants présenteront des textiles et des vêtements, des produits des principales régions productrices de coton en Chine, des appareils médicaux, des articles de quincaillerie et des matériaux de construction, des idées cadeaux, des fournitures de bureau, des appareils ménagers et du mobilier, de l'électronique grand public ainsi que des produits d'autres domaines. Il y aura également 14 espaces d'exposition, parmi lesquels celui qui s'intitule « Marque chinoise » présente une bonne image de celle-ci et met en valeur les entreprises, les produits et les services de marques chinoises. L'espace d'exposition « Commerce des services » sélectionne les entreprises de commerce de services et s'efforce de promouvoir le « service chinois » pour qu'il devienne mondial et s'intègre profondément dans les chaînes industrielle, de valeur et logistique mondiales.

À l'heure actuelle, le mode numérique où se combinent des activités en ligne et en personne devient la nouvelle norme du secteur des expositions. Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international prévoit de continuer à aider activement les entreprises chinoises à « maintenir les commandes » et à « stabiliser le commerce extérieur » en s'appuyant sur son expérience acquise dans diverses expositions numériques. Il souhaite aussi tirer pleinement parti des avantages de sa plateforme d'exposition infonuagique et mettre l'accent sur les réalisations de la Chine en matière de développement ainsi que de prévention et de contrôle des épidémies, sur la coopération économique et commerciale du pays avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord et sur les lignes directrices nationales à propos de l'environnement commercial, de l'interprétation des accords de libre-échange, de l'indice mondial de friction économique et commerciale et d'autres renseignements sur les services. Au cours de l'exposition, six réunions de jumelage industriel seront organisées autour des thèmes suivants : le textile, l'habillement et les produits du coton des principales régions productrices de coton en Chine, l'électronique grand public, les matériaux de construction pour la maison, les fournitures médicales, les équipements mécaniques ainsi que l'automobile et les accessoires. Elles permettront d'aider les entreprises chinoises à mieux communiquer en ligne avec les politiciens et les hommes d'affaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord.

L'exposition d'une durée de 10 jours prendra fin le 29 octobre 2021.

