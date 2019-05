La chef régionale de l'APN pour le Yukon appuie la déclaration d'urgence climatique de la Première Nation des Vuntut Gwitchin

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - La chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations (APN) pour le Yukon, Kluane Adamek, a réaffirmé aujourd'hui son appui ferme envers la déclaration récente d'une urgence climatique faite par la Première Nation des Vuntut Gwitchin, la collectivité la plus septentrionale du Yukon. La chef régionale Kluane Adamek a porté cette question à l'attention du Comité exécutif national de l'APN cette semaine dans un effort visant à sensibiliser les gens partout au pays à cette situation urgente à laquelle font face les citoyens des Premières Nations du territoire du nord, et pour proposer une motion d'appui qui a été adoptée à l'unanimité par le Comité exécutif de l'APN.

« Les Premières Nations, particulièrement celles dans le Nord, sont les premières à ressentir les répercussions des changements climatiques et nous pouvons être des intervenants de première ligne en luttant contre cette crise mondiale », a déclaré la chef régionale de l'APN pour le Yukon, Kluane Adamek, qui dirige les efforts de l'APN en matière d'environnement et de changement climatique. « Je soutiens pleinement l'état d'urgence qu'a déclaré la Première Nation des Vuntut Gwitchin et je travaille avec elle pour faire avancer cette déclaration au sein des Premières Nations du Yukon et au-delà. »

« Notre peuple parle depuis longtemps de cet énorme changement et maintenant, nous en sommes témoins. Cette déclaration a été faite pour tous les êtres vivants et pour l'avenir de toutes les personnes », a ajouté le chef Dana Tizya-Tramm de la Première Nation des Vuntut Gwitchin. « Son titre provient de notre aînée Sara Abel Chitze, née en 1896, qui a dit "Yeendoo Diinehdoo Ji'heezrit Nits'oo Ts'o' Nan He'aa", ce qui signifie "Après notre temps, à quoi ressemblera le monde?" Dans cette crise climatique, nous devons tous nous poser cette question. »

L'état d'urgence a été déclaré par la Première Nation des Vuntut Gwitchin le 19 mai 2019 à Old Crow, au Yukon. Les Premières Nations du Yukon subissent directement les effets des changements climatiques et voient de leurs propres yeux les conséquences sur les communautés, le paysage et la faune. L'objectif de l'état d'urgence est de créer un accord autochtone sur le climat dans le cercle polaire et au-delà.

La motion présentée par la chef régionale Kluane Adamek lors de la réunion du Comité exécutif de l'APN, qui a eu lieu du 27 au 29 mai à Ottawa, a été adoptée à l'unanimité par ce comité. La motion est la suivante :

« Que le Comité exécutif soutienne le Comité consultatif sur le changement climatique et l'environnement (CCCCE) qui parle d'une "urgence climatique", en appui à la Première Nation des Vuntut Gwichin, qui a rendu publique sa déclaration « Yeendoo Diinehdoo Ji'heezrit Nits'oo Ts'o' Nan He'aa » la semaine passée, et à l'important travail accompli par les femmes, les jeunes et les aînés afin de faire progresser les mesures sur les changements climatiques. »

Le comité exécutif de l'APN se compose du Chef national de l'APN et des chefs régionaux de l'APN de tout le pays.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

