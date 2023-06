LA CHEF DE LA DIRECTION DE PROMUTUEL ASSURANCE, GENEVIÈVE FORTIER, EST DÉCORÉE DE L'ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que Promutuel Assurance se réjouit de l'accession de sa chef de la direction, Geneviève Fortier, au rang de chevalière de l'Ordre national du Québec. Cette distinction, la plus haute décernée par le gouvernement du Québec, souligne une trajectoire exceptionnelle et une contribution marquée à la société québécoise.

Mme Fortier a reçu son insigne cet après-midi des mains du premier ministre du Québec, François Legault, à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale du Québec.

Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance (Groupe CNW/Promutuel Assurance)

« Par son parcours personnel et professionnel inspirant, par ses qualités humaines profondes et par sa propension naturelle à faire ressortir le meilleur de tous ceux qu'elle côtoie, Geneviève incarne ces valeurs mutualistes que nous partageons. », a déclaré le président du Groupe Promutuel, Yvan Rose. « Au nom de nos 2100 employés partout au Québec, des membres du conseil d'administration du Groupe et de tous les administrateurs, présidents et dirigeants des sociétés mutuelles, nous la félicitons chaleureusement pour cette prestigieuse reconnaissance qui rejaillit sur l'ensemble de notre organisation. », a-t-il ajouté.

Instauré par le premier ministre René Lévesque en 1984, l'Ordre national du Québec souligne l'apport de Québécois au rayonnement du Québec, grâce à leurs réalisations, leurs valeurs ou leurs idéaux, ou encore qui participent de façon significative à son évolution.

Un parcours inspirant

Femme d'action et de cœur, Geneviève Fortier se distingue tant sur le plan personnel que professionnel. Avant de prendre la direction de Promutuel Assurance en 2019, elle s'est illustrée au sein de plusieurs grandes organisations dans lesquelles elle a occupé des postes de haut niveau. Pas surprenant qu'en 2022, son excellente réputation et sa grande expérience en gouvernance, son leadership naturel et son jugement sûr l'ont conduite à la présidence du conseil d'administration d'Investissement Québec.

En termes d'implication personnelle, Mme Fortier fait la promotion de la jeunesse et de l'ambition au féminin. L'une des premières ambassadrices de L'Effet A, elle a contribué à former et à inspirer plusieurs cohortes de femmes en leur inculquant l'importance d'avoir confiance en leurs moyens. Tout au long de sa carrière, elle a consacré également beaucoup de temps et d'énergie au profit d'organismes jeunesse, notamment à titre de présidente du Conseil d'administration de Forces Avenir et comme co-présidente de la grande campagne de financement de Fillactive. Enfin, elle s'est illustrée par ses implications au sein de Centraide, du Bal du maire et de la Croix-Rouge.

L'action caritative et sociale de Geneviève Fortier tourne autour de l'espoir et de la force du potentiel humain, des valeurs fondamentales pour Promutuel Assurance.

