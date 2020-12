Plus de 150 des principaux fournisseurs de services de communication du monde se sont tournés vers Plume pour une hyperconnectivité sécurisée et des services de maisons intelligentes personnalisés

PALO ALTO, Californie, 17 décembre 2020 /CNW/ - La pionnière des services de maisons intelligentes personnalisés, PlumeMD, a annoncé aujourd'hui une croissance record et l'adoption de son portefeuille d'applications de services avancés de maisons intelligentes et de prestataires de services de communication, alimentant aujourd'hui plus de 20 millions de ménages actifs du monde entier. Tout au long de 2020, Plume a pris rapidement de l'expansion; elle active actuellement en moyenne environ 1 million de nouvelles maisons chaque mois, à un rythme accéléré. Cela survient à un moment où les commentateurs de l'industrie prédisent une forte augmentation de la croissance du secteur des services de maisons intelligentes, alimentée par le mouvement du travail à domicile et l'appétit insatiable des consommateurs pour l'hyperconnectivité et la personnalisation.

« Nous prévoyons une croissance exponentielle du marché des maisons intelligentes, avec des revenus annuels provenant des appareils connectés et des services connexes atteignant près de 263 milliards de dollars d'ici 2025 », a affirmé Anirudh Bhaskaran, analyste principal de l'industrie chez Frost & Sullivan. « Nous croyons que les prestataires de services sont les mieux placés pour tirer parti de ce potentiel de marché et évoluer au-delà de la simple fourniture de connectivité, pour créer des offres attrayantes à l'intérieur de la maison afin d'accroître le revenu moyen par utilisateur et de fidéliser les clients. »

Aujourd'hui, plus de 150 prestataires de services de communication comptent sur la plateforme infonuagique de gestion de l'expérience client (CEM) de Plume pour améliorer les expériences de maisons intelligentes des abonnés, augmenter le revenu moyen par utilisateur, réduire les dépenses d'exploitation et minimiser la perte de clientèle. La croissance rapide de Plume a été alimentée par le secteur des prestataires de services de communication indépendants, pour lequel l'entreprise a ajouté plus de 100 nouveaux clients en 2020 seulement, en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

Vous pouvez visionner ici l'expansion mondiale de Plume.

Partenariats forts avec des canaux et solide chaîne de distribution

Cette croissance rapide est attribuable, en partie, à l'établissement d'un solide réseau de partenariats avec des chaînes de premier plan de l'industrie, dont NCTC (qui compte plus de 700 membres), des fournisseurs d'équipement des locaux d'abonnés (CPE) et de solutions de réseautage, y compris ADTRAN, Sagemcom, Sercomm et Technicolor, ainsi que des distributeurs comme Advanced Media Technologies (AMT). Le modèle d'affaires unique de Plume permet aux équipementiers d'obtenir des licences visant ses bornes d'accès emblématiques afin de les produire et de les vendre directement aux prestataires de services de communication et aux distributeurs.

« Plume permet à NCTC d'offrir à ses membres des expériences personnalisées de maisons intelligentes comprenant la vitesse, la sécurité et le contrôle », a indiqué Rich Fickle, président de NCTC. « Depuis le lancement de notre partenariat avec Plume, bon nombre de nos fournisseurs de services ont déjà saisi l'occasion de mieux servir leurs abonnés et de créer de nouvelles occasions de revenus grâce à la croissance du secteur des maisons intelligentes. »

Grâce à ce modèle, la solution clé en main de Plume peut être déployée et mise à l'échelle rapidement, ce qui permet aux prestataires de services de communication de lancer de nouveaux services en moins de 60 jours, tandis que les trousses auto-installées sans contact permettent un délai de lancement encore plus court et une réduction des frais généraux.

« Plume nous a permis d'étendre notre canal de distribution et d'offrir des produits conçus par Plume directement au secteur indépendant, ce qui permet aux prestataires de services indépendants d'agir rapidement et de minimiser les coûts », a déclaré Ken Mosca, président-directeur général d'AMT. « Habituellement, le secteur indépendant est le dernier à bénéficier des progrès techniques. Cependant, grâce à la puissante combinaison des bornes SuperPod de Plume et de sa plateforme de gestion de l'expérience client, tous les fournisseurs, qu'ils soient grands, moyens ou petits, ont accès à la même technologie révolutionnaire. »

Délai de lancement court et mise à l'échelle rapide grâce à une approche libre misant sur OpenSync

OpenSyncMC - le cadre applicatif libre à la croissance la plus rapide et le plus moderne pour la maison intelligente - a été un élément clé du succès de Plume. L'architecture infonuagique souple et non liée à un système d'OpenSync permet la conservation, la fourniture, la mise à l'échelle, la gestion et le soutien rapides des services de maisons intelligentes, et a déjà été adoptée comme norme par des acteurs importants de l'industrie, y compris le projet de télécommunications Telecom Infra Project (TIP) commandité par Facebook, couplé à la plateforme logicielle RDK-B, et de façon native par de nombreux prestataires de services de communication clients de Plume, comme Charter Communications. Aujourd'hui, 25 millions de points d'accès intégrés à OpenSync ont été déployés. OpenSync, un cadre applicatif complet du silicium à l'infonuagique - intégré et soutenu par d'importants fournisseurs de l'industrie micro-informatique - permet aux prestataires de services de communication d'accroître la portée et la vitesse du service et d'offrir un soutien et un service proactifs et axés sur les données.

« Notre longue collaboration avec Plume a donné une plus-value énorme aux clients de nos plateformes de réseautage de pointe et a aidé les fournisseurs de services à déployer des capacités différenciées pour la maison intelligente », a souligné Nick Kucharewski, vice-président et directeur général de l'infrastructure et du réseautage sans fil, Qualcomm Technologies, Inc. « Notre travail lié à OpenSync a fourni à nos clients un cadre applicatif pour déployer rapidement les services à partir du nuage. »

Partenariat avec plusieurs chaînes et défense des intérêts des équipementiers

« Grâce à l'obtention de plusieurs clients, notamment Franklin Telephone et Summit Broadband, le partenariat entre ADTRAN et Plume permet aux fournisseurs de services de marquer des points importants en matière de satisfaction de la clientèle et de frais d'exploitation, en offrant une expérience de qualité sans précédent grâce à des connaissances avancées sur les réseaux et une analyse poussée des données », s'est réjoui Robert Conger, vice-président de la technologie et de la stratégie, ADTRAN.

« La rapidité de mise sur le marché est l'un des principaux avantages qui aident Broadband Networks à offrir de nouveaux services d'habitations intelligentes aux fournisseurs de services indépendants en Suisse. En réduisant les délais de déploiement à 60 jours seulement, Plume a permis à nos clients de se rendre sur le marché en une fraction du temps qu'il faut habituellement », s'est enthousiasmé Ivo Scheiwiller, président et chef de la direction de Broadband Networks.

« Le modèle d'affaires novateur de Plume est avantageux pour tous les intervenants, car il permet aux prestataires de services indépendants d'acheter leurs bornes SuperPod sous licence directement auprès de nous. En travaillant avec l'équipe d'ingénierie talentueuse et très efficace de Plume, nous avons été en mesure d'intégrer une grande quantité de technologies de pointe dans la nouvelle SuperPod et d'atteindre des performances qui définissent l'industrie », a déclaré Haibo Zhao, chef des technologies, CIG.

« En tant que principal partenaire intégré de Plume depuis sa création, nous sommes ravis de commercialiser nos amplificateurs de signal Wi-Fi et nos passerelles à large bande avec la plateforme de gestion de l'expérience client de Plume. Un grand nombre de nos clients comptent sur l'extensibilité et la rapidité de mise en marché offertes par la plateforme OpenSync pour introduire une nouvelle vague de services, tous développés en code source libre et contrôlés à partir du nuage », a précisé Ahmed Selmani, PDG adjoint de Sagemcom.

« En tant que prestataire de premier plan d'équipements de télécommunications, Sercomm s'est engagée à fournir des solutions qui font jouer la technologie la plus récente. Nos clients exigent constamment d'accéder aux appareils CPE les plus performants du marché. Nous sommes ravis de pouvoir fabriquer la gamme révolutionnaire de bornes d'accès Wi-Fi de Plume, qui a prouvé à maintes reprises offrir tout simplement la meilleure performance de Wi-Fi sur le marché », a soutenu James Wang, président de Sercomm.

« La génération d'équipements privés d'abonnés (CPE) qui est actuellement déployée dans des foyers partout dans le monde représente une nouvelle occasion de redéfinir les relations que les opérateurs de réseau entretiennent avec leurs abonnés. Des passerelles ouvertes de fabricants de premier plan comme Technicolor ont mené à de nouveaux services générateurs de revenus, comme les jeux à la demande, la gestion de maison intelligente, la sécurité et bien plus encore. En intégrant la plateforme de gestion de l'expérience client de Plume, construite avec OpenSync, les fournisseurs de services réseau seront en mesure d'optimiser la prestation de services innovateurs de nombreux fournisseurs différents, en gérant la complexité et en adaptant les propositions de valeur aux besoins précis des abonnés, rapidement et à grande échelle », a applaudi Girish Naganathan, directeur de la technologie, Technicolor.

Plateforme de gestion de l'expérience client de Plume

En s'associant à Plume, les prestataires de services de communication et leurs abonnés ont accès à la plateforme de gestion de l'expérience client la plus avancée au monde pour la maison intelligente. Alimentée par l'infonuagique et l'intelligence artificielle, elle combine les avantages d'une suite de prévision et d'analyses de données de fond - HaystackMC - et d'une suite frontale hautement personnalisée de services aux clients - HomePassMC - pour améliorer l'expérience de la maison intelligente de l'abonné, tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation du prestataire de services de communication. Plume a reçu de nombreux prix de produits et de pratiques exemplaires en reconnaissance de son influence transformatrice sur l'expérience client, y compris, tout dernièrement, de la part de Wi-Fi NOW, de Light Reading, du Broadband World Forum et de Frost & Sullivan.

Forte approbation de prestataires de services de communication de premier rang à l'échelle mondiale

Plume s'est associée à un grand nombre des plus grands prestataires de services de communication au monde. Sa plateforme de gestion de l'expérience client leur permet de faire évoluer leurs offres de maisons intelligentes pour offrir aux consommateurs des services de grande valeur à un rythme rapide, dans un vaste éventail de matériel, avec facilité.

« Bell est une chef de file dans le domaine des solutions de maison intelligente au Canada, grâce à ses connexions réseau par fibre optique directe qui offrent aux consommateurs les vitesses Internet les plus rapides par le biais des modules Plume qui étendent le Wi-Fi intelligent à toutes les chambres de la maison », a déclaré Rizwan Jamal, président, Services résidentiels et petites entreprises de Bell Canada. « Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Plume afin de tirer parti des services infonuagiques novateurs qui amélioreront la connectivité pour nos clients résidentiels. »

« Le Wi-Fi de pointe intégré à la maison permet aux clients de Spectrum Internet et Wi-Fi d'optimiser leurs réseaux à domicile en leur offrant des renseignements détaillés et un meilleur contrôle de leurs appareils connectés afin de leur offrir une expérience de Wi-Fi inégalée au sein de leur foyer. L'intégration de notre technologie avancée de base et de notre routeur Wi-Fi de premier plan à la plateforme infonuagique OpenSync et aux logiciels nous permet de fournir facilement les caractéristiques et les services les plus performants. Près de 400 millions d'appareils sont connectés à notre vaste réseau, et nous prenons au sérieux notre responsabilité de fournir un service rapide et fiable, tout en protégeant et en sécurisant les renseignements particuliers en ligne de nos clients », a affirmé Carl Leuschner, vice-président principal, Internet et produits vocaux, Charter Communications.

« Des connexions rapides et fiables qui s'étendent à l'ensemble de la maison n'ont jamais été aussi importantes, et notre partenariat avec Plume a joué un rôle précieux en aidant nos clients à les obtenir. Deux fois plus rapide que la première génération, la capacité de réseau infonuagique fournie par notre nouvelle borne "xFi Pod" de deuxième génération fournit à nos clients un outil puissant pour tirer le meilleur parti de leurs connexions à domicile », a souligné Tony Werner, président de l'équipe Technology, Products, Xperience, Comcast Cable. « En tant que l'un des premiers investisseurs dans Plume et leur premier client important aux États-Unis, nous les félicitons d'avoir atteint cette étape impressionnante. »

« Depuis la dernière année, les abonnés de J:COM bénéficient des services de Plume, qui créent un Wi-Fi personnalisé, rapide et sécurisé partout dans le foyer. Nous avons récemment étendu notre relation pour distribuer la plateforme de gestion de l'expérience client de Plume aux câblodistributeurs de tout le Japon, lesquels sont maintenant dotés des outils et de la technologie dont ils ont besoin pour demeurer concurrentiels et fournir des services de grande valeur à leurs abonnés », a précisé M. Yusuke Ujimoto, directeur général du service d'innovation commerciale et directeur général de J:COM.

« Les capacités de réseau gigabit de Liberty Global profitent de la plateforme de gestion de l'expérience client de Plume en créant une maison plus intelligente et perspicace. En combinant OpenSync à notre large bande de prochaine génération, nous avons un avantage en matière de délai de lancement, des outils de diagnostic réseau sophistiqués et des connaissances pour faire en sorte que nos clients aient la meilleure expérience possible », a avancé Enrique Rodriguez, vice-président exécutif et directeur de la technologie, Liberty Global.

« Au cours des derniers mois, avec des clients enfermés dans leur domicile, le Wi-Fi est devenu le service le plus pertinent pour relier les foyers portugais à leur vaste réseau de familles, d'amis et de collègues. Pour répondre à cette demande, NOS a trouvé en Plume le bon partenaire pour offrir à ses clients un service Wi-Fi novateur combinant la couverture et la stabilité dans l'ensemble du foyer, y compris le contrôle parental facultatif ainsi que des services de sécurité de pointe. La solution de Plume permet une période d'essai gratuite et offre aux clients de NOS un modèle d'abonnement flexible disponible en différentes options selon la taille du ménage. La nouvelle offre qui a été lancée le 20 août a été un succès tant en matière d'indice de recommandation client que sur le plan des ventes, atteignant sans cesse des niveaux sans précédent d'abonnements Wi-Fi sur le marché portugais », s'est enthousiasmé Luis Nascimento, directeur du marketing et membre du conseil d'administration de NOS Comunicações.

« Les clients de la large bande de Vodafone Fiber bénéficient d'une expérience de Wi-Fi fiable et solide dans tous les coins de leur foyer. Le Wi-Fi adaptatif de Plume fait partie de notre service Vodafone Super WiFi, qui apprend continuellement de l'utilisation du Wi-Fi et s'auto-optimise, en s'assurant que les personnes et les appareils restent connectés. Grâce aux services infonuagiques de Plume, nous sommes en mesure de diagnostiquer de façon proactive les problèmes de réseau potentiels et d'y réagir en soutenant facilement les clients au besoin. Ce niveau de renseignements fait la différence », a déclaré Blanca Echániz, chef des produits et services, Vodafone, Espagne.

Croissance rapide dans le secteur des prestataires de services de communication indépendants

Les prestataires de services de communications partenaires de Plume voient des avantages opérationnels et pour les clients dans plusieurs domaines essentiels : la rapidité de mise sur le marché, l'innovation des produits et l'expérience client.

Rapidité de mise sur le marché - pour les fournisseurs de services indépendants, la capacité d'intégrer rapidement les systèmes administratifs, comme la facturation, l'inventaire et l'exécution, est essentielle pour réduire les dépenses d'exploitation lors du déploiement initial et au-delà. En plus des avantages opérationnels, Plume offre à tous les prestataires de services de communication des renseignements précieux sur les clients, du contenu de marketing numérique et un soutien continu au comarketing.

« Les services infonuagiques de maisons intelligentes de Plume peuvent être déployés rapidement et à grande échelle. Par-dessus tout, ces nouvelles fonctionnalités passionnantes peuvent dévoiler des renseignements et des analyses qui améliorent considérablement l'expérience de la maison connectée », a affirmé Dennis Soule, président-directeur général, Community Cable & Broadband.

« Nous avons évalué plusieurs solutions et avons constaté que Plume nous convenait le mieux. Nous avons été étonnés de voir à quel point il était facile d'effectuer la mise en place, même pour le personnel non technique. Jumelez cela à la facilité d'utilisation pour le client final et à la meilleure capacité d'analyse de sa catégorie et nous savions que nous avions un gagnant. Depuis le déploiement, nous avons été impressionnés par la plateforme de soutien de Plume et ses communications régulières sur les mises à jour du nuage et des micrologiciels. La plus-value que Plume nous a apportée en termes de nouvelles possibilités de revenus et de réduction du nombre de déploiements de véhicules a été reconnue presque immédiatement. Mais surtout, nos clients l'adorent! » a jubilé Steve Frey, directeur général de Stratford Mutual Telephone Company.

« Fournir l'offre de Plume à nos clients ne pourrait pas être plus simple, plus efficace ou plus rentable. Nos abonnés peuvent installer facilement Plume à la maison avec un taux de succès élevé, et les mises à jour se font automatiquement dès que le logiciel est prêt », a déclaré Mark Walter, premier vice-président de Service Electric Cablevision.

« Nous avons été ravis lorsque NCTC a présenté le produit Plume à ses membres. Nous cherchions un système Wi-Fi géré pour améliorer l'expérience utilisateur de nos clients. Le produit Plume a réussi à améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients de StratusIQ. Maintenant que nous avons une solution Wi-Fi gérée qui s'adapte à la taille du foyer du client, nous sommes beaucoup plus à l'aise pour déployer des solutions de services de télévision sur IP », a soutenu Ben Kley, président-directeur général de StratusIQ.

Innovation des produits - grâce à l'architecture infonuagique de Plume, de nouveaux services sont développés et lancés à un rythme accéléré à l'échelle mondiale. Les opérations de réseau, le soutien et les services aux consommateurs sont élaborés à l'aide de méthodologies de logiciels-services, ce qui permet aux prestataires de services de communication de prendre rapidement de l'expansion.

« Plume est une solution d'avant-garde qui apprend continuellement à connaître vos besoins en matière d'Internet et réalise des auto-améliorations avancées. Grâce à ce système infonuagique, les clients bénéficient d'une couverture et d'une vitesse Wi-Fi stables et constantes dans toute pièce ou zone de leur entreprise ou de leur domicile », a attesté Gino Villarini, fondateur et président d'AeroNet.

« Les bornes SuperPod et la plateforme de Plume offrent une solution de pointe à notre clientèle. Depuis le lancement du produit, la rétroaction générale a été extrêmement positive. Nos clients bénéficient de connexions Wi-Fi stables et d'une couverture résidentielle complète avec une moyenne de 2,5 bornes SuperPod par foyer dans notre population. De plus, nos équipes de dépannage et de TI profitent de la visibilité du réseau des clients pour les dépanner à distance. Nous déterminons les causes profondes des problèmes plus rapidement et avec plus de facilité, ce qui se traduit par des résolutions plus rapides pour nos clients. Oui, nous pouvons soutenir que la plateforme de Plume nous a permis d'offrir un meilleur service à la clientèle. Plume a changé la donne pour notre entreprise, et nous sommes très emballés par sa solution destinée aux petites entreprises, une fois qu'elle sera disponible », s'est réjoui Robert Parisien, président de D & P Communications.

« Le produit basé sur les applications de Plume est plus convivial pour les consommateurs que les produits que nous utilisions par le passé, et il offre aux clients des services sans fil une expérience dont ils peuvent profiter. Plume fonctionne. Le produit a réduit les appels d'assistance et la perte d'abonnés par rapport à notre ancienne solution Wi-Fi. Il est rafraîchissant de travailler avec un fournisseur qui offre un produit novateur faisant une différence positive », a souligné Dave Hoffer, chef d'exploitation, MCTV.

« WightFibre tire parti de l'éventail sans précédent de renseignements que les outils de soutien à la clientèle et les tableaux de bord des données perfectionnés de Plume offrent pour chaque foyer. Cela permet ensuite de résoudre les problèmes immédiatement sans appeler un ingénieur - encore un avantage très apprécié par le client. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : notre indice de recommandation client, indiquant le taux de satisfaction de la clientèle, est maintenant dans la cinquantaine. Le temps moyen nécessaire pour résoudre le problème d'un client est passé de 1,47 à 0,45 jour, car la résolution de problème exige maintenant rarement une visite d'ingénieur. Le nombre de cas a également diminué de 25 % par année », a indiqué John Irvine, président-directeur général de WightFibre.

Expérience client - né dans le nuage, le service aux clients proposé par Plume, HomePass, offre aux abonnés un service Wi-Fi intelligent qui s'auto-optimise, le contrôle de l'accès à Internet et le filtrage du contenu, ainsi que des caractéristiques de sécurité qui garantissent que les appareils et les personnes sont toujours protégés contre les activités malveillantes.

« En tant que chefs de file de la technologie à large bande, nous savons que la maison intelligente moderne nécessite une approche personnalisée adaptée à chaque personne, à chaque foyer et à chaque appareil. C'est exactement ce que fait Plume », a soutenu Matt Weller, président de All West Communications.

« Zoom, avec HomePass de Plume, crée l'expérience utilisateur ultime en fournissant le Wi-Fi là où le client en a le plus besoin. Par conséquent, nos clients connaissent moins de problèmes de couverture et de performance, ce qui leur fait demander moins d'assistance et les rend plus satisfaits. Nous ne pourrions être plus heureux de notre décision d'utiliser Plume comme partenaire technologique pour notre produit Wi-Fi amélioré », a affirmé Jeff Ross, président d'Armstrong.

« L'expérience du Wi-Fi à domicile d'aujourd'hui est devenue une source de frustration pour les abonnés, mais Plume élimine entièrement les difficultés. Bien que nous sachions que Plume s'auto-optimise quotidiennement - avec une utilisation de données en temps réel afin de prioriser la bande passante au moment et à l'endroit où elle est nécessaire - tout ce que nos clients savent, c'est qu'une auto-installation facile mène à une excellente expérience de Wi-Fi dans tous les coins », a expliqué Matthew L. Dosch, vice-président directeur et chef d'exploitation de Comporium.

« L'accès à Internet rapide et fiable n'a jamais été aussi important, car les clients ont besoin d'un accès à distance pour travailler à domicile, les étudiants apprennent à partir de la maison et les familles regardent plus de vidéo en continu que jamais auparavant. Grâce à Plume Adapt, le Wi-Fi intelligent permet aux clients d'accéder à une plus grande largeur de bande à la demande dans n'importe quelle pièce de la maison; le meilleur aspect de ce service est que les propriétaires peuvent tout contrôler, à partir d'une seule application conviviale », a précisé Ashley Phillips, directeur général de C Spire Home.

« Notre service Wi-Fi pour l'ensemble du foyer, alimenté par HomePass de Plume, fournit des services Internet rapides et uniformes dans tout le domicile, protège les familles contre les menaces à la sécurité et leur donne un meilleur contrôle de leur santé numérique. Nous sommes reconnaissants à Plume d'avoir rendu cela possible », a remercié Rod Boss, président et chef de la direction de Docomo Pacific.

« La plateforme facile à utiliser de Plume a permis à nos clients de travailler de façon autonome à leur domicile, afin de poursuivre leurs activités ou de fréquenter l'école à distance en toute confiance dans leur connexion sans fil. L'application intuitive de Plume donne aux utilisateurs la capacité de gérer et de surveiller tous les appareils sans fil dans leur réseau, ce qui leur permet de voir ce qui consomme la bande passante et de contrôler les appareils depuis leur téléphone ou leur tablette. Ce produit arrive à point nommé pour le marché actuel et nous aide à demeurer concurrentiels alors que nous nous efforçons de répondre aux besoins toujours changeants et croissants de nos clients », a déclaré Todd Foje, PDG de Great Plains Communications.

« Notre partenariat avec Plume a fait de la connectivité fiable une norme pour tous nos clients du Wi-Fi. Nous avons connu une croissance à trois chiffres de notre produit Internet chaque mois depuis le lancement de Plume, et les dossiers d'incidents ont considérablement diminué. Les clients adorent notre solution Wi-Fi et nous adorons Plume! », s'est exclamé Mike Oblizalo, vice-président et directeur général de Hood Canal Cablevision.

« Nous n'offrons à nos clients que des services et des technologies à large bande de premier ordre. Le Wi-Fi intelligent de i3, alimenté par HomePass de Plume, offre à nos clients une autre façon de vivre une expérience Internet de calibre mondial », a soutenu Brian Olson, directeur d'exploitation de i3 Broadband.

« L'expérience d'aujourd'hui en matière de Wi-Fi à domicile peut varier pour certains clients, mais Plume élimine entièrement ce problème en distribuant le Wi-Fi de façon transparente dans l'ensemble du foyer. Grâce à Plume, les réseaux Wi-Fi des clients de JT s'auto-améliorent quotidiennement en utilisant des données en temps réel et privilégient la largeur de bande au moment et à l'endroit où elle est le plus nécessaire, offrant ainsi une expérience de fibre complète sans pareille sur l'un des réseaux les plus rapides au monde », a indiqué Daragh McDermott, directeur général de JT Channel Islands.

« Nos clients voient Internet et le Wi-Fi comme un tout. Plume nous a aidés à faire passer notre expérience client à domicile à un niveau supérieur grâce à une couverture harmonieuse dans l'ensemble du foyer. L'application HomePass donne aux clients la connaissance de leur appareil et le contrôle de leur Internet qu'ils demandent… En plus, c'est simple! » s'est réjoui Brent Olson, président et chef de la direction, Long Lines.

« Plume nous a permis d'aider les clients à prendre les commandes de leur expérience de Wi-Fi à domicile et nous a donné les outils pour leur venir en aide au besoin. La satisfaction des clients à l'égard de cette technologie est plus élevée que pour tout autre déploiement que nous n'ayons jamais lancé », a attesté Chad Lawson, chef des technologies de Murray Electric.

« Depuis le déploiement de Plume, nos clients n'ont jamais été aussi satisfaits, et notre équipe du service à la clientèle a reçu moins d'appels d'assistance liés au Wi-Fi. Nos clients profitent maintenant d'une expérience Wi-Fi qui fonctionne parfaitement », a déclaré Gary Schrimpf, chef adjoint des communications, Wadsworth CityLink.

Matériel à la conception emblématique et performante

Bon nombre des principaux prestataires de services de communication au monde utilisent le point d'accès sans fil SuperPodMC et la technologie de routeur de Plume pour offrir la prochaine génération de services de maisons intelligentes. Cela comprend Comcast, Charter Communications, Liberty Global, Bell, J:COM et plus de 45 autres entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Liberty Global déploiera également la technologie SuperPod de Plume auprès des consommateurs européens au premier trimestre de 2021, après avoir élargi son partenariat avec Plume en février dernier.

La borne d'accès SuperPod de Plume a été saluée pour sa performance lors d'évaluations indépendantes du produit par des tiers. Jim Salter, d'Ars Technica, a écrit : « Plume occupe la première place pour chacun des quatre postes d'évaluation, et il y a une variance plus faible entre le meilleur poste et le pire, ce qui signifie que la couverture est plus uniforme dans toute la maison. »

« En tant que créateurs de la catégorie CEM, nous nous sommes donné pour mission de définir les services de maisons intelligentes modernes et de devenir la norme mondiale. Nous sommes déterminés à servir tous les prestataires de services de communication du monde, petits et grands, et à offrir de formidables expériences clients grâce à des services frontaux et à des données de fond reposant sur les données infonuagiques », a déclaré Fahri Diner, cofondateur et président-directeur général de Plume. « Je remercie tous nos partenaires de leur confiance et de leur soutien continus tandis que nous franchissons cette étape importante. Et j'aimerais rendre un hommage spécial aux membres de la "promotion de 2017" : Bell Canada, Comcast, Liberty Global, Sagemcom et Qualcomm, qui ont eu le courage et la conviction de miser sur Plume dès le début, et avec qui notre partenariat n'a fait que s'approfondir et prendre de l'expansion alors que nous réinventons ensemble les services résidentiels. »

