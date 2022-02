« Sebastián ne fait que commencer ce qui sera certainement une année 2022 incroyable ». - E! News

Artiste primé aux multiples talents, Sebastián Yatra (@SebastianYatra) a également lancé récemment son troisième album studio « Dharma », qui compte 17 titres, plusieurs certifications platine et 2,3 milliards d'écoutes combinées. L'album se classe au premier rang des palmarès US & Global album debut de Spotify. « Dharma » a culminé au premier rang des ventes numériques et des écoutes de chansons latines du Billboard. L'album s'est classé au 23e rang sur Spotify à l'échelle mondiale et a fait partie du top 10 dans sept pays, dont au 2e rang en Espagne et au 4e rang en Argentine, en Équateur et au Pérou.

Le 47e artiste le plus écouté sur YouTube construit des piliers pour la musique latine à travers ses sorties massives de simples. Ces diffusions comprennent le puissant simple actuel (« Tacones Rojos ») qui est diffusé sur le Top 50 Global de Spotify comme la seule chanson d'un soliste pop latin, le succès primé huit fois platine « Pareja del Año »), la foudroyante « Chica Ideal »), primée quatre fois platine et la ballade « Adios », mise en nomination aux Latin GRAMMY's.

Se démarquant en tant que chanson populaire dans un genre dominé par le reggaeton, « Tacones Rojos » continue de démontrer la force de l'artiste qui enchaîne les chansons à succès à créer de la musique entraînante, avec plus de 271,7 millions d'écoutes. La chanson connaît une croissance exponentielle dans les palmarès mondiaux de diffusion en continu et radiophoniques, se classant première en Espagne, en Argentine, au Pérou, au Costa Rica, au Mexique et au Salvador. L'album « Dharma » de Sebastián Yatra met en valeur la polyvalence continue du créateur dans tous les styles musicaux. → [Écoutez-le ici]!

« Seul Sebastián Yatra peut créer un album de 17 pistes alliant le rock, la cumbia, le reggaeton et une collaboration avec les Jonas Brothers. Le troisième album studio du chanteur colombien, Dharma, est un disque polyvalent qui ne manquera pas de réjouir ses admirateurs. » - ROLLING STONE

« [...] l'auteur-compositeur-interprète colombien Sebastián Yatra présente son troisième album studio, Dharma, comme un approfondissement satisfaisant de son art et de son point de vue [...] Tout au long de ses 17 pistes, Yatra joue brillamment avec son style pop latin, de la ballade émotionnelle de "Tarde" à la danse ensoleillée de "Tacones Rojos" en passant par la pop punk sauvage de "Las Dudas" ». - BILLBOARD

Téléchargez la pochette de l'album« Dharma » : [ici]

« En ce moment, la vie est un rêve pour Sebastián Yatra, la superstar naissante colombienne. Il présente un superbe nouvel album, Dharma, et figure dans le film Encanto de Disney comme voix de Mariano et sur la trame sonore […] et il sera en vedette dans un film de Netflix qui sera présenté en mars. Les temps sont bons pour l'artiste de 27 ans […] » - FORBES

« Il y a un nouveau sentiment de sérénité et de gratitude chez Sebastián Yatra ». - ET

« Du reggaeton aux ballades et boléros, en passant par le flamenco et le rock and roll, l'auteur-compositeur-interprète colombien ne s'est pas retenu avec ce nouvel album ». - FLAUNT

« Sebastián Yatra refuse d'être catégorisé. Dharma marque son troisième album studio et constitue une présentation audacieuse et rafraîchissante de la musique à concept ouvert - l'album ne respecte pas les contraintes des genres ». - REMEZCLA

« [...] Yatra comble ce besoin d'un peu de chaleur et de danse que nous éprouvons tous. Son troisième album, Dharma, est un véritable album à succès [...] Yatra poursuit ses fusions pop, retournant parfois aux ballades de ses débuts de carrière, faisant de Dharma un ver d'oreille diversifié ». - DJ BOOTH

« L'album de Sebastián Yatra "Dharma" constitue son œuvre la plus ambitieuse jusqu'à présent » - mitú

Le 23 février, l'orchestrateur de musique polyvalent Sebastián Yatra entreprendra également sa « tournée mondiale Dharma », à laquelle des villes et des pays s'ajoutent régulièrement sur son site Web : https://sebastianyatra.com/pages/shows-2022. Les dates nord-américaines devraient être annoncées très bientôt!

Sebastián Yatra se produira sur scène dans le cadre de la cérémonie Premio Lo Nuestro, où il est également en nomination pour quatre prix, soit « Premio Lo Nuestro Artist of the Year », « The Perfect Mix of the Year », « Pop Solo Artist of The Year » et « Pop Collaboration of the Year ». La cérémonie Premio Lo Nuestro sera diffusée le 24 février sur Univision.

« Sebastián Yatra a une année chargée à venir, et il a l'intention d'en savourer chaque minute ». - PEOPLE

Téléchargez les photos de presse : [ici] par Erick Fernando Quezada

