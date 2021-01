La Chambre se réjouit de la représentativité rehaussée du Québec au sein de ministères économiques à Ottawa

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte des changements au Conseil des ministres annoncés aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Elle se réjouit de voir la représentativité du Québec au sein de ministères économiques rehaussée avec la nomination de François-Philippe Champagne au ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Elle tient à féliciter les ministres Marc Garneau et Omar Alghabra pour leur nomination ainsi que le ministre Navdeep Bains pour ses réussites des cinq dernières années.

« Les changements annoncés aujourd'hui par le premier ministre Trudeau à son cabinet ministériel renforcent la présence de représentants du Québec au sein de l'équipe économique du gouvernement fédéral. La nomination de François-Philippe Champagne à la tête du ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie devrait mener à des décisions rapides concernant l'aide névralgique au secteur de l'aéronautique, l'un des piliers de l'écosystème d'innovation de la métropole. Nous sommes confiants que, appuyé par les efforts de Mélanie Joly au Développement économique, il réussira à convaincre la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, de débloquer rapidement les budgets requis », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous souhaitons par ailleurs saluer le travail du ministre Navdeep Bains, qui dirigeait depuis plus de cinq ans le ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants d'avoir déployé la stratégie des supergrappes, un exercice qui a stimulé la collaboration et la conception de projets porteurs et qui a eu un impact majeur sur l'essor des entreprises en intelligence artificielle dans la métropole », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous tenons également à féliciter le ministre Marc Garneau pour sa nomination au ministère des Affaires étrangères ainsi que son successeur au ministère des Transports, Omar Alghabra. Nous rappelons cependant que ce changement survient alors que l'industrie du transport aérien, qui est l'une des plus touchées par la pandémie, doit absolument recevoir l'aide essentielle dont elle a besoin pour assurer sa survie. Le premier ministre Justin Trudeau doit demander au ministre Alghabra de dévoiler sans attendre un plan d'aide pour les transporteurs aériens. Rappelons que le Canada est le seul parmi les pays développés à ne pas avoir offert une aide spécifique pour préserver la compétitivité de son secteur aérien », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/