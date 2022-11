La Chambre salue un énoncé qui témoigne d'une économie et de finances publiques en bonne santé à l'aube d'un ralentissement économique

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'énoncé économique présenté aujourd'hui par la ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland.

« De manière générale, l'énoncé économique est rassurant. L'économie du pays demeure robuste. Lorsqu'on compare l'état de nos finances publiques avec celui des autres pays du G7, le Canada est en bonne posture pour faire face au ralentissement économique. Par ailleurs, nous félicitons la ministre Freeland de s'être engagée sur une trajectoire qui vise le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-28. Nous attendions ce signal depuis plusieurs années. C'est une annonce qui rassurera le milieu des affaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans un contexte économique mondial instable et inflationniste, nous saluons la volonté du gouvernement d'adopter des mesures ciblées à destination des plus vulnérables. C'est la bonne approche pour répondre aux besoins des ménages à plus faible revenu, tout en évitant des mesures qui alimenteraient l'inflation », a poursuivi Michel Leblanc.

« La pénurie de main-d'œuvre demeure le plus grand frein à la croissance de nos entreprises. À ce titre, nous saluons les mesures qui vont améliorer la formation et la requalification des travailleurs. Nous saluons tout particulièrement l'importance des budgets alloués pour améliorer le traitement des demandes d'immigration. L'énoncé budgétaire comprend aussi des sommes additionnelles pour améliorer la prestation des services dans les aéroports. C'était une demande pressante de la Chambre. Le défi sera d'arriver à constater rapidement des améliorations sur le terrain », a précisé Michel Leblanc.

« La transition vers une économie verte est une des grandes priorités du milieu des affaires. Les crédits d'impôt pour les technologies propres et l'hydrogène favoriseront la transition écologique et la décarbonation de notre économie. Nous notons la confirmation de la mise en place prochaine du Fonds de croissance du Canada et de l'Agence canadienne d'innovation et d'investissement. On trouve dans la région de Montréal plusieurs secteurs et entreprises parmi les plus innovants au Canada. La Chambre sera très engagée pour s'assurer que ces nouveaux outils soutiennent la croissance des entreprises de la métropole », a indiqué Michel Leblanc.

« La Chambre prend acte des mesures fiscales annoncées aujourd'hui. La taxation du rachat d'actions constitue une hausse du fardeau fiscal. Nous évaluerons au cours des prochaines semaines l'impact de cette hausse sur les stratégies financières des entreprises. Il est important de maintenir l'attractivité du Canada dans un marché mondial hautement concurrentiel », a affirmé Michel Leblanc.

« La Chambre réitère l'importance de mieux s'organiser pour renforcer le commerce intérieur canadien. Nous invitons le gouvernement fédéral à examiner de près les moyens pour sensibiliser encore davantage les entreprises d'ici aux occasions d'affaires dans le reste du pays. La Chambre est engagée avec les autres chambres de commerce des métropoles du Canada à collaborer pour accroître les échanges commerciaux au pays », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]