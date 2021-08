La Chambre salue les précisions qu'a apporté le premier ministre sur l'utilisation du passeport vaccinal par les employeurs

MONTRÉAL, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la recommandation émise aujourd'hui par la Santé publique du Québec de reporter le retour progressif des employés sur les lieux de travail et salue la précision apportée par le premier ministre, François Legault, sur l'usage du passeport vaccinal par les employeurs.

« Nous avons pris acte de la recommandation formulée par la santé publique formulée ce matin quant au retour des travailleurs en présentiel. Les précisions apportées par la suite par le premier ministre, confirmant que les entreprises pourront s'appuyer sur le passeport vaccinal pour favoriser le retour au bureau des employés doublement vaccinés, étaient essentielles. Le milieu des affaires a besoin de pouvoir offrir aux employés un environnement de travail sécuritaire sur le plan sanitaire et le passeport vaccinal fait partie des outils pour y arriver. Il est clair que le retour des travailleurs se fera de façon très progressive, dans le respect des règles sanitaires établies par le gouvernement du Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les employeurs sont prêts à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un retour en présentiel en toute sécurité. Les entreprises sont en processus d'ajustement constant depuis le début de la pandémie, il faudra donc éviter toute incohérence au niveau des directives communiquées aux employeurs », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

