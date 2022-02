La Chambre salue les nouvelles étapes de déconfinement progressif aux frontières et dans les commerces

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce faite par l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, concernant les mesures sanitaires exigées pour les déplacements internationaux. Elle salue également le calendrier de retrait progressif du passeport vaccinal présenté par Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

« Le plan de levée des mesures sanitaires aux frontières annoncé par le ministre Duclos aujourd'hui est une bonne nouvelle. La levée de l'exigence des tests PCR et de l'obligation de quarantaine au retour ainsi que la fin de la recommandation de limiter les déplacements aux seuls voyages essentiels répondent aux demandes formulées par la Chambre. Nous devions nous assurer que nos mesures sanitaires ne découragent plus les voyages internationaux, tant pour les gens d'affaires que pour les touristes. Nous notons le caractère transitoire des mesures qui sont maintenues. À cet égard, nous demandons au ministre Duclos de s'engager à cesser d'exiger les tests antigéniques dès que nos principaux partenaires commerciaux le feront », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous tenons également à saluer la levée progressive de l'exigence du passeport vaccinal annoncée par le ministre Dubé aujourd'hui. Nous avons fortement soutenu le passeport vaccinal lorsqu'il était nécessaire pour garder nos commerces ouverts. Maintenant, étant donné le nombre de Québécois qui sont désormais immunisés, son retrait progressif est logique et nous rapproche du retour à la normale. Avec ces deux annonces, les gouvernements du Canada et du Québec accélèrent conjointement le déconfinement de notre économie. Bravo! », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

