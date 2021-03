La Chambre salue le plan du gouvernement pour la relance des exportations

MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement le Plan d'action pour la relance des exportations (PARE), annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault.

« Le gouvernement pose un geste fort en se dotant d'un plan ambitieux pour soutenir et accélérer les exportations. Le mouvement économique Relançons MTL, mené par la Chambre et ses partenaires, a clairement démontré l'importance de soutenir la commercialisation et la diversification des marchés, qu'il s'agisse de marchés intérieurs ou internationaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cet objectif », a déclaré Michel Leblanc.

« Nous saluons la collaboration entre Investissement Québec International, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi que l'apport du réseau des délégations québécoises et d'Investissement Québec International à l'étranger. La mise en commun des forces et expertises de tous les acteurs économiques est une condition essentielle pour relever le défi de positionner nos entreprises et leurs produits au sortir de la pandémie, alors que tous les pays adopteront des stratégies semblables », a poursuivi M. Leblanc.

« La Chambre, depuis plus de 30 ans, travaille avec les entreprises pour les soutenir dans l'internationalisation de leurs activités. Les organismes de soutien à l'exportation - incluant le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations, dont fait partie la Chambre - seront des parties prenantes essentielles pour aider à l'organisation des missions, cibler les entreprises, les former et les accompagner. Les défis de l'exportation sont décuplés par la crise, et le succès du plan d'action requiert l'engagement de tout l'écosystème de soutien à l'exportation », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

