La Chambre salue le plan de la Ville de Montréal pour soutenir le centre-ville et appuyer des secteurs clés de l'économie

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la deuxième phase du plan de relance de la Ville de Montréal, présentée aujourd'hui par la mairesse Valérie Plante et le responsable du développement économique et commercial et du design, Luc Rabouin.

« La Ville montre, avec ce plan, sa volonté d'aider les secteurs économiques affectés par la crise à la hauteur des moyens qui sont les siens. Les forums tenus dans le cadre du mouvement Relançons MTL ont révélé que nous avons besoin non seulement d'aide directe aux entreprises, mais également d'une vision claire pour la relance, qui s'appuie sur les secteurs phares et les forces distinctives de la métropole. Nous sommes donc heureux de voir que la Ville veut soutenir les entreprises du tourisme, des industries créatives et culturelles - des secteurs durement touchés depuis mars -, ainsi que les actifs stratégiques que sont le Port de Montréal et l'aéroport Montréal-Trudeau », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est primordial de porter une attention particulière au centre-ville, dont la vitalité a été mise à mal par la crise et la perte d'achalandage. Au-delà des 10 millions de dollars octroyés à court terme, nous accueillons favorablement le déploiement d'une campagne de promotion visant à ramener les clients vers les artères commerciales », a ajouté M. Leblanc.

« Nous saluons l'engagement de la Ville à continuer de réduire l'écart entre la taxation résidentielle et non résidentielle, ainsi que son intention d'ajuster certains de ses processus réglementaires et administratifs en prenant par exemple le virage technologique pour les processus d'obtention de permis en ligne. Nous appuyons aussi son ouverture à d'autres modèles de développement urbains et immobiliers qui, à plus long terme, pourraient alléger la pression sur les acheteurs et les développeurs immobiliers », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

