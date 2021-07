La Chambre salue le lancement du projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto

MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement le lancement des prochaines étapes de la réalisation du train à grande fréquence (TGF) entre Québec, Montréal, Ottawa et Toronto annoncé aujourd'hui par le ministre fédéral des Transports, l'honorable Omar Alghabra.

« Le projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto annoncé aujourd'hui fait écho à des revendications de longue date du milieu des affaires de la métropole et de la Chambre. C'est un projet d'infrastructure essentiel qui améliorera la connectivité entre nos grands centres urbains et rehaussera leur attractivité globale. De fait, le déploiement de liens ferroviaires modernes, rapides et fréquents fait partie des investissements stratégiques de plusieurs grandes zones économiques à travers la planète. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour élargir le bassin de travailleurs et de clients pour les entreprises de ces zones », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La création d'un nouveau tronçon sur la rive nord du Saint-Laurent entre Québec et Montréal renforcera également l'activité touristique de toute la zone. De plus, cette nouvelle ligne électrique réservée aux trains passagers offrira un moyen de transport de personnes efficace et écologique. Il s'agit là d'un investissement responsable dans un contexte de relance durable », a ajouté Michel Leblanc.

« Avec le projet de REM, nous avons collectivement amélioré notre performance en ce qui a trait au respect des délais pour la réalisation de grands projets complexes d'infrastructures. Le bureau de projet conjoint de la Banque de l'infrastructure du Canada et de VIA Rail constitue une première étape importante pour faire en sorte que la construction débute le plus rapidement possible. Le grand défi sera de maintenir le cap et le rythme afin que les citoyens et les entreprises bénéficient rapidement des avantages d'un moyen de transport moderne et efficace sur ce tronçon le plus achalandé au Canada », a conclu Michel Leblanc.

