La Chambre salue le dévoilement du premier plan de déconfinement du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le dévoilement d'un premier plan de déconfinement par le premier ministre François Legault plus tôt aujourd'hui.

« Ce plan de déconfinement était attendu avec impatience. Nous avons souligné à de nombreuses reprises combien il était nécessaire d'accorder de la prévisibilité dans l'annonce des mesures de déconfinement pour permettre aux entreprises présentement sur pause de tout mettre en place à temps pour la réouverture. L'important est de permettre aux entreprises de se préparer », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Comme on le constate dans les pays qui sont en avance sur nous sur le plan de la vaccination, les assouplissements sont étroitement liés à la baisse de la pression sur les systèmes de santé et à la progression de la campagne de vaccination sur le terrain. Devant la situation favorable au Québec, nous sommes confiants que le plan dévoilé aujourd'hui tiendra la route au cours des prochaines semaines. Cela dit, nous sommes surpris que le plan de déconfinement ne fasse pas allusion à l'éventuelle mise en place d'un système permettant d'attester que les citoyens ont bel et bien été vaccinés. Une telle attestation électronique permettrait d'aller de l'avant dès cet été en assouplissant encore davantage les règles tout en contrôlant les risques », a poursuivi Michel Leblanc.

« Par ailleurs, nous constatons que le taux de vaccination dans la métropole demeure nettement en deçà de ce qu'on observe dans le reste de la province. Nous demandons au gouvernement de confirmer que tout sera mis en œuvre au cours des prochains jours pour que ce retard soit comblé. On ne peut risquer de retarder la cadence de déconfinement de la métropole », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous désirons profiter de cette communication pour saluer le travail de la Dre Mylène Drouin et de toute l'équipe de la santé publique de Montréal pour leur gestion de la pandémie, tout particulièrement au cours des dernières semaines. Leur agilité exemplaire a permis d'endiguer la troisième vague dans la métropole. Enfin, nous félicitons la Dre Drouin, qui est devenue hier citoyenne d'honneur de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

