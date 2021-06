La Chambre salue le dépôt du projet de loi visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le dépôt du projet de loi visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles par la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly.

« La Chambre appuie la volonté du gouvernement fédéral de renforcer la position du français au Québec et au Canada par une modernisation de la Loi sur les langues officielles. Comme nous l'avons souligné lors du dépôt initial de la réforme de la Loi en février, la proposition de la ministre Mélanie Joly faite aujourd'hui reflète un fort consensus du milieu des affaires quant à l'importance de renforcer la présence du français dans l'espace public au Québec et au Canada », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre appuie la décision de la ministre Joly de laisser le choix aux entreprises de se conformer au régime provincial ou au régime fédéral. C'est ce que nous avions demandé lors du dépôt du livre blanc. Le cadre de collaboration entre les différents ordres gouvernementaux et leurs organes administratifs doit alléger la charge des entreprises. Après une période extrêmement difficile pour les entreprises québécoises, l'alourdissement du fardeau administratif risquerait de freiner leur relance et la pleine reprise de leurs activités. La simplicité et l'agilité des procédures seront fondamentales pour assurer la fluidité de l'implantation du nouveau régime et son succès à long terme », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

