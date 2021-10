La Chambre salue la représentation de la métropole au sein du nouveau conseil des ministres fédéral

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la formation du nouveau Conseil des ministres par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. La Chambre se réjouit par ailleurs du maintien de la représentativité des ministres montréalais et québécois au sein du nouveau cabinet.

« Les changements annoncés aujourd'hui par le premier ministre Trudeau à son cabinet confirment la présence du Québec et de la métropole dans plusieurs dossiers hautement stratégiques. Nous saluons la nomination de Mélanie Joly au ministère des Affaires étrangères, qui lance un signal fort dans un contexte de réouverture des frontières. Nous souhaitons également féliciter Steven Guilbeault, qui se voit confier le ministère de l'Environnement et du Changement climatique. La transition vers une économie plus verte est un chantier majeur pour le Canada et nous sommes persuadés qu'il sera un interlocuteur de premier plan pour le milieu des affaires sur ces enjeux », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous tenons également à féliciter la ministre Mary Ng pour sa nomination au ministère du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique. Dans un contexte où la rareté de main-d'œuvre met en péril notre relance économique et la viabilité de nombreuses PME, des actions rapides et ambitieuses doivent être engagées de la part du gouvernement et de la nouvelle ministre afin d'appuyer nos entreprises dans leur croissance », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous sommes par ailleurs impatients de pouvoir collaborer avec Pascale St-Onge, nommée à la tête du ministère des Sports et du ministère responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Nous saluons aussi la nomination de Jean-Yves Duclos au poste de ministre de la Santé, dont les prochaines décisions auront un impact important sur les finances du Québec et des provinces. Il en va de même pour Sean Fraser, au ministère de l'Immigration, en qui nous espérons trouver un allié pour faire débloquer les demandes en attente de résidence permanente de talents internationaux dont nous avons besoin rapidement », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le maintien de François-Philippe Champagne à la tête du ministère des Sciences, de l'Innovation et de l'Industrie est une excellente nouvelle. La continuité est importante dans le suivi de ces dossiers hautement stratégiques et dans les relations avec les acteurs économiques clés. À ce titre, nous suivrons de près le dossier de l'installation des laboratoires Moderna au Québec. Nous soulignons aussi la confiance renouvelée accordée à Omar Alghabra, ministre des Transports. Celui-ci devra mener à bien plusieurs dossiers majeurs qui auront un impact décisif sur la prospérité de notre métropole, comme l'agrandissement de l'aéroport Montréal-Trudeau et le train à grande fréquence. Nous désirons enfin remercier le ministre Marc Garneau pour son travail à la tête du ministère des Affaires étrangères et sa collaboration avec la Chambre sur de nombreux dossiers complexes, y compris celui de la réouverture des frontières », a conclu Michel Leblanc.



À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

