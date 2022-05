MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre salue la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, présentée aujourd'hui par Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, et Danielle McCann, ministre de l'Éducation supérieure.

« La stratégie présentée par le ministre Fitzgibbon pose un regard lucide sur les défis en matière de recherche et d'innovation. Elle fait écho aux demandes formulées dans le mémoire soumis par la Chambre lors des consultations qui ont mené à cette stratégie. Les sommes annoncées permettront de renforcer le positionnement du Québec et de la métropole en tant que pôle mondial de recherche et d'innovation, notamment à travers ses établissements d'enseignement et ses nombreux secteurs économiques d'avenir. Ce sont des mesures qui nous permettront de faire face aux défis de main-d'œuvre, de productivité et de transition énergétique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La commercialisation de l'innovation est l'un de nos plus gros enjeux. Les institutions de recherche, le gouvernement et les entreprises doivent mieux collaborer. La stratégie dévoilée aujourd'hui laisse entrevoir un grand potentiel de synergies entre tous les acteurs de l'innovation et de la recherche », a expliqué Michel Leblanc.

« Nous saluons la sensibilité de cette nouvelle stratégie aux réalités des PME. Pour accroître leur productivité, ces dernières doivent avoir un accès plus rapide à l'innovation. Les programmes et les investissements dédiés vont dans la bonne direction et envoient un signal positif. De même, en proposant des actions pour simplifier le cadre réglementaire et accompagner les entreprises, la SQRI réunit toutes les conditions pour créer un environnement propice à une hausse marquée de la productivité de nos entreprises », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le Grand Montréal et le Québec possèdent de nombreux secteurs de force qui bénéficieront directement de cette nouvelle stratégie, notamment l'intelligence artificielle, les sciences de la vie ou encore les transports électriques et intelligents. Nous encourageons évidemment le gouvernement à accélérer la mise en place de ses zones d'innovation sur le territoire du Grand Montréal. Le temps est venu d'envoyer un signal fort sur la profondeur de notre expertise en innovation », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter les recommandations de la Chambre soumises dans le cadre des consultations sur la nouvelle édition de la SQRI, consultez notre site Web.

