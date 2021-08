La Chambre salue la mise en place du passeport vaccinal

MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant le recours au passeport vaccinal pour faire face à la nouvelle vague de COVID-19. Cette mesure répond aux demandes de la Chambre et du milieu des affaires.

« La mise en place du passeport vaccinal pour les événements publics à fort achalandage et les activités non essentielles à haut taux de contact est une excellente nouvelle. Le passeport était d'ailleurs largement soutenu par les répondants de notre récent coup de sonde, à 77 %. Grâce au passeport vaccinal, nous pourrons éviter une nouvelle fermeture de l'économie, tout en préservant les emplois et l'élan de la relance. Plus généralement, c'est la reconnaissance de la mobilisation des personnes pleinement vaccinées et un incitatif majeur pour les personnes qui ne sont pas encore adéquatement protégées », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'attente des entreprises est maintenant que le gouvernement clarifie les modalités d'application du passeport vaccinal. Nous suivrons attentivement le déroulement des projets pilotes annoncés et espérons qu'ils feront la preuve de son efficacité. Les restaurants et autres commerces concernés devraient alors pouvoir avoir l'occasion d'augmenter leur capacité d'accueil. À cet effet, nous invitons le gouvernement à préciser de quelle manière les employeurs pourront utiliser le passeport vaccinal en milieu de travail pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le milieu des affaires prend acte des discussions avec les autres provinces et le gouvernement du Canada sur l'interopérabilité du passeport vaccinal à l'étranger et la possibilité pour les personnes non résidentes du Québec d'accéder aux services non essentiels avec leur preuve vaccinale. Nous souhaitons que cette question soit résolue rapidement alors que la réouverture des frontières est déjà engagée. Plus particulièrement, il faut que les visiteurs étrangers adéquatement vaccinés puissent bénéficier des privilèges offerts par le passeport vaccinal, puisqu'ils ne représentent pas une menace plus grande que les Québécois adéquatement vaccinés », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

