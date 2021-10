La Chambre salue la mise en place de mesures d'aide ciblées par le gouvernement du Canada pour soutenir la relance des entreprises

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, de maintenir en place des programmes d'aide ciblés pour les secteurs et les entreprises encore lourdement affectés par la crise. Cette annonce fait écho aux demandes du milieu des affaires du Grand Montréal qui ont été présentées à plusieurs reprises par la Chambre au cours des derniers mois.

« L'évolution des programmes d'aide vers des mesures ciblées est une excellente nouvelle pour les entreprises des secteurs encore fragilisés par la crise. Je salue le leadership du gouvernement du Canada, qui ajuste ses programmes en réponse à l'évolution de la pandémie et des besoins. Cette annonce s'aligne parfaitement sur les demandes de la Chambre, qui recommandait de revoir les programmes d'aide généraux afin de prolonger un soutien ciblé vers les entreprises des secteurs comme le tourisme et la restauration. La décision de maintenir cette aide jusqu'en mai 2022 offre une grande prévisibilité et permettra aux entreprises de ces secteurs de poursuivre le redémarrage de leurs activités avec confiance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre, de pair avec tous les organismes représentant les milieux d'affaires, réclamait depuis plusieurs mois la fin de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). Le contexte de rareté de main-d'œuvre exige que tous les travailleurs qui ont la capacité de contribuer à notre économie reviennent sur le marché du travail. Nous avons interpellé le gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité de mettre fin au programme. C'est pourquoi nous saluons cette décision. L'annonce d'aujourd'hui est d'autant plus importante qu'elle répond aux besoins des secteurs clés qui composent la trame commerciale du centre-ville de Montréal comme le commerce de détail et la restauration. C'est un pas dans la bonne direction pour la relance de cette zone névralgique de la métropole », a conclu Michel Leblanc.

