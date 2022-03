La Chambre salue la fin des tests obligatoires aux frontières et demande la levée des tests PCR aléatoires à l'arrivée

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce du ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, sur la levée des tests obligatoires pour les voyageurs entrant au Canada. La Chambre s'interroge cependant sur la pertinence du maintien des tests PCR aléatoires à l'arrivée dans un contexte d'omniprésence du variant Omicron.

« La fin des tests obligatoires aux frontières est une bonne nouvelle, qui fait écho aux demandes que nous portons depuis plusieurs semaines. Cette décision majeure, qui simplifiera les déplacements des voyageurs d'affaires, arrive à un moment opportun pour rassurer les touristes qui planifient présentement leurs vacances d'été. Le secteur du tourisme attendait impatiemment cette mesure qui va faciliter l'accueil des visiteurs internationaux dans les mois à venir », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous nous interrogeons cependant sur la décision du ministre de maintenir l'imposition de tests PCR aléatoires pour les voyageurs qui entrent au pays. Cette mesure constitue un irritant, en particulier pour les voyageurs en correspondance lorsqu'ils arrivent au Canada. Il y a d'autres façons de suivre l'évolution des souches du virus Omicron, maintenant omniprésent sur la planète. Nous réitérons notre demande de lever cette possibilité d'effectuer des tests aléatoires », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Anne-Sophie DesRoches, Consultante, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 238-1825