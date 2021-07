La Chambre salue la décision du gouvernement fédéral d'amorcer la réouverture des frontières

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement l'annonce du gouvernement fédéral sur la réouverture des frontières pour les citoyens et résidents permanents des États-Unis pleinement vaccinés dès le 9 août prochain.

« Depuis plusieurs semaines, nous demandions au gouvernement fédéral de présenter un plan clair de réouverture des frontières. Nous constatons l'efficacité de la campagne de vaccination au Canada. Dans la même situation, d'autres pays, notamment en Europe, ont écouté leurs autorités sanitaires qui préconisaient une réouverture des frontières aux voyageurs internationaux doublement vaccinés. Il était temps de le faire ici aussi », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'accueil de touristes américains dès le 9 août aidera la reprise des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Nous aurions souhaité que le Canada ouvre aussi rapidement ses frontières à l'ensemble des voyageurs internationaux pleinement vaccinés. Par ailleurs, nous réitérons notre demande que le gouvernement canadien s'assure de l'interopérabilité des preuves vaccinales des Canadiens et des citoyens des autres pays », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/