La Chambre salue la création de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial par le gouvernement fédéral et l'ajustement des mesures d'aide aux entreprises

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les récentes mesures additionnelles d'aide annoncées aujourd'hui par la ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, pour appuyer les entreprises durant la crise. La création de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial, en remplacement de l'Aide d'urgence du Canada au loyer commercial, répond à une demande répétée de la Chambre pour élargir l'accessibilité du programme au plus grand nombre d'entreprises possible.

« Nous tenons à remercier la ministre Chrystia Freeland, qui s'est montrée à l'écoute des besoins des entreprises touchées par la crise en agissant rapidement pour calibrer le programme d'aide au loyer commercial, dont les critères excluaient un grand nombre d'entre elles. La création de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial est une bonne nouvelle pour les entreprises subissant un nouvel arrêt ou un ralentissement de leurs activités, et fait écho à une demande de longue date du milieu des affaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Beaucoup d'incertitudes persisteront dans les prochains mois, et il est rassurant de voir que le gouvernement fédéral est à l'écoute de la réalité des entreprises et des commerces en prolongeant ou en ajustant ses programmes d'aide. Nous désirons par ailleurs souligner la contribution de la ministre Mélanie Joly dans la bonification du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, un autre programme important pour permettre aux entreprises de faire face à la recrudescence de la pandémie et aux nouvelles restrictions imposées aux entreprises, dont celles du Grand Montréal », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

