La Chambre salue la création de 27 programmes de formation pour rehausser les compétences des travailleurs

MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de la création de 27 nouveaux programmes de perfectionnement de courte durée faite ce matin par Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, de même que par les représentants du Regroupement des cégeps de Montréal, du Conseil emploi métropole et de la Commission des partenaires du marché du travail.

« Plusieurs secteurs phares de l'économie montréalaise ont été durement touchés par la crise, forçant le chômage de nombreux travailleurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture, entre autres. À l'opposé, d'autres secteurs comme le manufacturier, la construction ou les technologies de l'information doivent toujours composer avec une rareté de main-d'œuvre. C'est l'un des constats qui ressort des consultations faites dans le cadre du mouvement Relançons MTL. L'annonce d'aujourd'hui est donc une excellente nouvelle. Ces programmes faciliteront le retour en emploi de ces travailleurs, encourageront leur requalification vers des secteurs qui ont des besoins à combler et appuieront l'accélération de la transformation numérique ainsi que l'innovation dans nos entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La mise sur pied de ces programmes de courte durée démontre l'agilité de nos cégeps et leur capacité à s'organiser rapidement pour mieux faire face aux enjeux qui touchent le marché de l'emploi. C'est un bel exemple de collaboration entre le gouvernement, les organismes sur le terrain et les établissements d'enseignement. La gratuité et l'admissibilité de ces programmes au Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF) seront par ailleurs un incitatif puissant pour les travailleurs qui souhaiteront y participer. Avec cette annonce, le gouvernement envoie un signal clair quant à l'importance de déployer des moyens pour mettre à contribution tous les talents de notre économie, renforcer la productivité des entreprises et assurer la pleine reprise de leurs activités dès que possible », a ajouté Michel Leblanc.

« Dans la foulée de Relançons MTL, nous avons constaté un fort consensus autour de six principes qui doivent guider la relance de notre économie. Le plus fondamental de ces principes place l'humain et le bien-être des collectivités au centre de nos décisions. L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans cet esprit en reconnaissant que les travailleurs représentent les actifs les plus précieux de nos organisations et contribuent à notre prospérité collective. Nous invitons d'ailleurs l'ensemble des travailleurs, du milieu des affaires et de la population à découvrir cette déclaration de principes et à s'engager à nos côtés en la signant sur notre site Web », a conclu Michel Leblanc.

