La Chambre salue la contribution de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à rendre hommage à Justin Trudeau pour ses années de service à titre de premier ministre du Canada.

« Depuis ses débuts en politique à titre de député de Papineau en 2007, Justin Trudeau a toujours fait preuve d'un engagement indéfectible envers le Canada. Je l'ai souvent souligné, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui s'engagent en politique. Leur rôle permet d'agir pour transformer la société, mais il exige aussi un dévouement total et une grande résilience face aux critiques constantes. M. Trudeau a démontré un leadership marqué par une vision claire et une détermination remarquable, même dans les périodes les plus difficiles », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre du Montréal métropolitain.

« Sous son leadership, Montréal a bénéficié de plusieurs mesures phares pour renforcer son positionnement économique. L'appui financier au projet du REM, le plus grand projet de transport collectif entrepris au Québec depuis les 50 dernières années, en est un exemple éloquent. C'est sous son règne que le gouvernement du Canada a investi dans la stratégie de développement des grappes d'innovation mondiale, menant à la création de la supergrappe en intelligence artificielle SCALE AI, qui profite tant aux entreprises montréalaises qu'à celles du reste du Canada. Il a aussi soutenu énergiquement le secteur de l'aérospatiale, névralgique pour l'économie montréalaise. Enfin, nous devons nous rappeler que c'est sous son gouvernement que le Canada a pu traverser avec succès deux enjeux critiques, la renégociation dans un contexte difficile de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, et ensuite la lutte à la pandémie. Nous tenons à le remercier pour son immense contribution et son dévouement », a poursuivi Michel Leblanc.

« La transition qui s'amorce arrive dans un contexte exigeant. Le milieu des affaires s'attend à ce que le gouvernement du Canada continue de prendre les mesures requises pour soutenir et protéger notre économie. La stabilité et la prévisibilité sont des éléments essentiels pour préserver notre compétitivité et la confiance des entreprises et de l'ensemble des citoyens. La Chambre réitère sa pleine et entière collaboration pour défendre les intérêts de la métropole et favoriser une prospérité économique durable pour l'ensemble du pays », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6746, [email protected] ; Bluesky : @chambremontreal.bsky.social ; X : @chambremontreal ; Pour poursuivre la discussion : #ccmm