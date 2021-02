La Chambre salue la bonification des mesures d'aide pour appuyer les commerces et les entreprises lors du redémarrage de l'économie

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de la bonification de certaines mesures afin d'aider les entreprises à couvrir leurs coûts fixes lors de la réouverture de l'économie faite aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Cette aide additionnelle était absolument nécessaire pour aider les entreprises à repartir, alors qu'elles ont été très durement affectées par le confinement sévère depuis décembre dernier.

« La réouverture de l'économie se fera à géométrie variable, d'une région à l'autre et d'un secteur d'activité à l'autre, et un retour aux activités normales n'est pas encore envisageable pour une majorité d'entreprises et de commerces. Nous avons alerté à plusieurs reprises le gouvernement à propos de la très grande vulnérabilité de plusieurs entreprises aux prises avec des liquidités très serrées et un niveau d'endettement inquiétant. La mise en place de mesures de transition additionnelles était le geste à poser. Les montants supplémentaires rendus disponibles diminueront le niveau de stress qui accompagnera le redémarrage des activités dans un contexte qui continue d'être difficile et imprévisible », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre demeure très préoccupée par la situation du centre-ville de Montréal. Avec le télétravail obligatoire depuis la mi-décembre, et l'absence de touristes et d'étudiants qui se prolonge, la situation s'est même détériorée depuis l'automne dernier. Nous saluons l'intention annoncée par le ministre Fitzgibbon de mettre en place des programmes et des mesures de soutien ciblées pour cette zone. La Chambre a offert sa pleine collaboration à l'ensemble des partenaires gouvernementaux et d'affaires pour trouver des solutions pour relancer le centre-ville et appuyer les commerces du centre-ville durement touchés. Nous sommes rassurés de constater que tous les partenaires sont prêts à agir pour trouver des solutions », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

