La Chambre salue l'optimisme et le leadership de L. Jacques Ménard pour la relance de l'économie de la métropole

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du décès de L. Jacques Ménard, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain transmet ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

« En tant que président de BMO Groupe Financier, Québec, M. Ménard est l'un des architectes de la relance du développement et de l'économie de Montréal. Il était également reconnu pour son optimisme et la fierté qu'il entretenait envers la métropole, sa spécificité et son dynamisme. Il croyait au potentiel de renouveau de Montréal et estimait qu'elle devait se positionner parmi les plus grandes métropoles du monde », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« M. Ménard était un optimiste et un visionnaire. Il a soutenu activement l'internationalisation de la métropole, l'investissement dans les infrastructures et dans nos universités. Il a été un acteur engagé dans l'amélioration de la qualité de vie dans le Grand Montréal et le développement d'une vie culturelle stimulante pour attirer les talents et les investisseurs. Il a travaillé vers cet idéal toute sa vie », a ajouté M. Leblanc.

« Co-idéateur de l'initiative « Je vois mtl », projet qu'il a piloté en collaboration avec la Chambre, L. Jacques Ménard a réussi à créer un mouvement citoyen, porté par la forte mobilisation du milieu des affaires, pour revitaliser la métropole. Les projets porteurs qui en ont émané ont permis de rehausser le sentiment de fierté qui habite présentement les Montréalais. Pour signifier son attachement envers la ville, M. Ménard avait d'ailleurs retardé son départ à la retraite pour pouvoir célébrer le 200e anniversaire de BMO et le 375e anniversaire de Montréal », a poursuivi M. Leblanc.

« M. Ménard a été un homme de plusieurs causes : littératie financière, persévérance et réussite scolaires. Nous nous souviendrons également d'un homme d'action avec qui la Chambre a collaboré à de nombreuses occasions. En plus d'avoir été président de son conseil d'administration, il a été de plusieurs de ses tribunes pour partager sa vision sur le développement économique de la métropole au fil du temps. Nous avons perdu un grand bâtisseur, et surtout un fier ambassadeur de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

