La Chambre salue l'investissement fédéral de 150 M$ pour assurer l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'octroi de 150 millions de dollars du gouvernement fédéral à l'Administration portuaire de Montréal pour le financement de son projet de terminal à conteneurs à Contrecœur.

« L'octroi de 150 millions de dollars au projet de Contrecœur par le gouvernement fédéral est une excellente nouvelle. Le port est une infrastructure stratégique qui soutient tout l'écosystème logistique dans la métropole et qui connecte nos entreprises au reste du monde. Dans ce contexte, l'expansion du Port de Montréal est un projet nécessaire, soutenu par l'ensemble de la communauté d'affaires. À terme, c'est toute l'économie de Montréal, du Québec et du Canada qui bénéficiera d'un port performant, qui a les capacités nécessaires pour s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le projet Contrecœur avait besoin d'un soutien financier additionnel, notamment pour tenir compte de l'inflation. Je salue le leadership du ministre Rodriguez sur le dossier, qui a répondu promptement aux demandes du milieu des affaires de la métropole. C'est un signal très positif qui est envoyé, et la Chambre sera présente pour collaborer avec le Port et tout le milieu pour assurer le succès de ce projet », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]; Facebook : www.facebook.com/chambremontreal, Twitter : @chambremontreal, Pour poursuivre la discussion : #ccmm