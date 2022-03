La Chambre salue l'engagement des entreprises québécoises et montréalaises pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'engagement des entreprises québécoises et montréalaises dans leur soutien à l'Ukraine et à sa population face à l'invasion russe en cours.

« Nous sommes tous solidaires du peuple ukrainien, qui subit l'agression violente et non provoquée de la Russie. Depuis treize jours, la Chambre encourage les entreprises québécoises et montréalaises à s'engager en soutien à l'Ukraine et à adhérer aux sanctions les plus sévères possibles envers la Russie. Nous sommes très fiers de toutes celles qui ont déjà posé des gestes forts, souvent avec des conséquences financières importantes. Je tiens notamment à rendre hommage à Alimentation Couche-Tard, à Bombardier, à BRP et à Vidéotron, ainsi qu'aux centaines d'autres entreprises de toutes tailles qui se sont mobilisées. Nous devons être solidaires de nos champions économiques qui agissent pour soutenir la cause de la paix et de la démocratie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

